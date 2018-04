Google chtěl vyslat Baumgartnera do stratosféry s brýlemi Glass

Možná nechybělo mnoho a úchvatný výkon Felixe baumgartnera jsme mohli vidět doslova jeho očima. Podle informací zveřejněných na sociální síti Twitter totiž prý inženýři Googlu, který celou událost přenášel na portálu YouTube, uvažovali, že by Baumgartner dostal připravované brýle Google Glass.

Uvedl to jeden z vývojářů YouTube, který na Twitteru vystupuje pod jménem Golding v reakci na tweet novináře Dannyho Sulivana. Ten na svém účtu napsal, že by bylo skvělé, kdyby projekt RedBull Stratos brýle dostal. Zaměstnanec YouTube mu na to odpověděl, že tato možnost se zvažovala, ale že některé okolnosti nedovolily bezpečné nasazení brýlí.

Dovedeme si představit, že brýle pod helmou skafandru se týmu okolo Baumgartnera jevily jako potenciální nebezpečí. Dobrý výhled byl totiž jedním z klíčových faktorů pro úspěšné zvládnutí riskantního seskoku. Když začal mít dobrodruh během stoupání do atmosféry problém se zamlžováním svého vizoru, hrozilo chvíli i přerušení pokusu.

Brýle by v takovém případě riziko ještě zvýšily, obzvláště když se během seskoku dostal Baumgartner do nekontrolovatelných rotací. Bezpečné a pevné uchycení brýlí na jeho hlavě bylo asi pro případ takových extrémních přetížení neřešitelné.