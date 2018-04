FCC uvolní podmínky vlastníků licencí pro bezdrátové sítě

Federální regulátoři v USA považují větší uvolnění podmínek licencí pro bezdrátové komunikační sítě jako dobrý krok a podporu stávajícím operátorům pro rozvoj bezdrátových služeb s datovou komunikací - s internetem konkrétně.

FCC (Federal Communications Commission) očekává, že se nejpozději 15. září sejde komise k projednávání tohoto kroku, který by měl umožnit i jiným firmám, než klasickým poskytovatelům bezdrátových služeb, přístup na trhu s bezdrátovým přístupem k internetu.

Se stávajícími podmínkami nemůže jedna společnost vlastnit více jak jednu z pěti bezdrátových vysokokapacitních licencí na každém trhu. Toto mělo za následek to, že několik populárních způsobů spojení ve větších městech zůstalo víceméně potlačeno a nevyužito.

Jestliže bude plán přijat většinou z pěti agenturních komisařů, budou okamžitě k dispozici dvě vysokokapacitní licence nebo pásmo až do 55MHz bezdrátového spojení na menších trzích a v menších městech nebo vesnicích.

Kombinace může obsahovat jednu starší licenci pro 25MHz pásmo a jedni z novějších licencí - 30MHz PCS (personal communications service). V žádném případě ale ne dvě vysokokapacitní PCS licence.

Pro větší trhy bude FCC přizpůsobovat limity případ od případu pokud se nebude snižovat zájem o soutěž a bude toto ve "veřejném zájmu". Antimonopolní úřad bude i nadále dohlížet na to, aby nedocházelo k poškozování soutěže, či jiným nekalým praktikám (které jsou spíše krédem v jiné zemi, že?:).

Hlasování, očekáváné 15. září může být samozřejmě ještě posunuto v případě úpravy návrhu pro licencování bezdrátových spojení na pozdější dobu.

Výrobci zařízení a analytici toto rozhodnutí uvítali, ale dále připomněli, že je zde jiný problém a tím je stále větší poptávka po technologiích pro sítě třetí generace, kde lze krom klasického telefonování poskytovat také vysokorychlostní datové komunikace s daleko větší rychlostí a spolehlivostí, než u stávajících PCS systémů.

Je pravda, že stále více systému, které se plánují, či dokonce testují závisí na šířce komunikačního pásma a tomuto vyhovují nejlépe opravdu plány pro sítě třetí generace a tak všichni netrpělivě čekají na příchod prvních takovýchto systémů. Možnosti 3G sítí již testuje většina významných dodavatelů technologií delší dobu a tak nejspíš vědí, co od tohoto očekávat a co mohou nabídnout. Budoucí sítě jsou navrženy tak, aby vyhovovali náročným podmínkám, ke kterým se kromě celosvětové kompatibility řadí i kompatibilita "časová", která by měla být jakousi zárukou, že sítě budou jednoduše modifikovatelné a že budou umožňovat změnu dle momentálních potřeb operátorů, technologií, či z jakéhokoliv jiného důvodu.