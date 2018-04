FBI umí na dálku aktivovat mikrofon smartphonů s Androidem

Až soudní dokumenty a rozhovory s lidmi, kteří byli zapojeni do příslušných vládních programů, odhalily praktiky, o nichž federální agentury raději mlčí. Ty, aby získaly potřebné informace, používají v rámci soudních příkazů legálně hackerské nástroje. A to i včetně spywaru šířeného do počítačů a smartphonů prostřednictvím e-mailů. Výjimkou nejsou ani případy, kdy bylo vybrané zařízení infikováno po připojení externího USB disku.

Informaci o netradičních praktikách Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) přinesl zpravodajský portál The Wall Street Journal. Osoby obeznámené s programem FBI popisují použití praktik hackerů jako snahu o udržení kroku s podezřelými. Ti totiž často používají nejnovější komunikační technologie, včetně různých on-line chatů a šifrovacích nástrojů. Takovou komunikaci pak není možné sledovat tak snadno, jako se dají odposlouchávat telefony.

Hackerské nástroje dodává i soukromý sektor

Některé z hackerských nástrojů si již více než deset let vyvíjí přímo FBI. Další pak získává ze soukromého sektoru. "Najímají hackery a kupují nástroje, které jsou schopny takových věcí," uvedl bývalý úředník z počítačového oddělení FBI, podle kterého agenti tyto praktiky použijí ve chvíli, kdy tradiční metody již nestačí. "Když tak již učiníte, je to proto, že již nemáte jinou možnost," dodal.

Tyto praktiky prý agenti používají hlavně při odhalování organizované trestné činnosti, zejména v případech týkajících se dětské pornografie a při odhalování teroristických hrozeb.

Jedním z nástrojů, kterým FBI podle deníku disponuje, mohou agenti pro záznam rozhovoru vzdáleně aktivovat mikrofony notebooků a také smartphonů s operačním systémem Android, aniž by o tom uživatel věděl. Zařízení přitom nemusí být zapnuté, stačí, že má vloženou baterii. Společnost Google, která systém Android vyvíjí, se k této záležitosti odmítla vyjádřit. Hackerské praktiky FBI nechce komentovat ani mluvčí úřadu.

Vzdálená aktivace mikrofonu není podle nejmenovaného bývalého vládního úředníka ničím novým. Například již v roce 2002 FBI pomocí mikrofonu v systému tísňového volání automobilu získala potřebné informace o sledovaných zločincích.

V roce 2007 pak agenti FBI díky spywaru usvědčili tehdy patnáctiletého studenta Joshe Glazebrooka, který ve státě Washington rozesílal e-maily, v nichž vyhrožoval bombovými útoky (více čtěte zde).

Kdo software dodává, se nikdo nedozví

Zjistit, které společnosti FBI hackerské nástroje dodávají, je přitom téměř nemožné. Například HackingTeam SRL, který před více než rokem otevřel v Marylandu pobočku se zaměřením na Severní a Jižní Ameriku, odmítl své klienty prozradit. Právě tato italská společnost vyvinula software, který z mobilních telefonů a počítačů získává údaje, jež následně odesílá do monitorovacího systému. Zástupci firmy nechtějí specifikovat ani to, zda jejich klienti působí na území USA.

Své působení na americkém trhu nekomentovala ani britská společnosti Gama International. Ta podle osob obeznámených s její působností nabízí počítačové exploity, tedy kódy, které zneužívají díry softwaru, a to včetně Internet Exploreru od Microsoftu.

Druhá kauza v krátké době

Informace o praktikách FBI se objevily pouhé dva měsíce od letošního největšího skandálu týkajícího se amerických vládních agentur. Na začátku června informoval tehdy utajený zdroj z tajné vládní agentury NSA o hromadném a neomezeném přístupu k soukromým datům uživatelů mimo Ameriku. Přístup k datům z operace PRISM měl mít údajně i Federální úřad pro vyšetřování (více u kolegů na Technet.cz).