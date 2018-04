Odblokování iPhonu nás stálo přes milion dolarů, naznačil šéf FBI

Přesnou částku, jakou FBI za blíže neupřesněnou metodu zaplatila, Comey neuvedl. Bylo to prý ale hodně. „Určitě víc, než si vydělám do odchodu z této funkce, tedy za sedm let a čtyři měsíce. Podle mě to za to ale stálo,“ řekl na bezpečnostním fóru v Londýně.

Z údajů FBI a amerických úřadů vyplývá, že Comeyho roční plat k loňskému lednu činil 183 300 dolarů, napsala agentura Reuters. Pokud se do výpočtů nezahrnou odměny nebo možné zvýšení platu, vydělá si coby šéf FBI ještě 1,34 milionu dolarů (v přepočtu asi 32 086 000 Kč).

Naznačuje to, že částka, kterou FBI za prolomení zabezpečení telefonu zaplatila, pohodlně překročila jeden milion dolarů. Zároveň je to největší vyplacená suma za nabourání se do veřejně nepřístupných systémů, jaká kdy byla zveřejněna, napsala Reuters.

S částkou jeden milion dolarů operovala loni americká společnost pro informační bezpečnost Zerodium. Nabídla ji zaplatit tomu, kdo se nabourá do telefonů iPhone s nejnovějším softwarem.

Apple spolupráci s úřady odmítal

Americké ministerstvo spravedlnosti v březnu oznámilo, že vyšetřovatelé se dokázali dostat k telefonu iPhone 5C, který používal Syed Farook. On a jeho manželka Tashfeen Maliková v San Bernardinu v prosinci postříleli 14 lidí a dalších 22 zranili. Oba při následné přestřelce s policií zahynuli.

FBI tvrdila, že mobil by mohl obsahovat důkazy o možné komunikaci Farooka a jeho manželky s teroristickou organizací Islámský stát. Apple tlak vlády na spolupráci odmítal a varoval před vytvářením „zadních vrátek“ k obsahu mobilů, zneužitelných zločinci i vládami.

Comey řekl, že FBI bude software použitý na telefonu z kauzy San Bernardino moci používat i na jiných iPhonech 5C s operačním systémem iOS 9.

Ve Spojených státech lidé nyní využívají zhruba 16 milionů telefonů iPhone 5C, odhaduje analytická společnosti IHC Technology. Podle Applu využívá nejnovější verzi operačního systému celkově zhruba 84 procent všech zařízení běžících na iOS.