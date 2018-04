Převezla FBI Apple? Prý se do mobilu útočníka dostane bez pomoci

Apple únorové soudní nařízení, podle něhož měl americkému Federálnímu úřadu pro vyšetřování zpřístupnit iPhone 5c používaný Syedem Farookem, razantně odmítl (více zde). Upozornil, že vláda po společnosti de facto vyžaduje vytvoření zadních vrátek, což by v důsledku mohlo znamenat výrazné ohrožení osobních dat uživatelů jeho produktů. Apple nevěří slibům FBI, že takový nástroj, který dosud neexistuje, by úřad bedlivě střežil a nedovolil jeho zneužití.

Federální vyšetřovatelé v pondělí uvedli, že je o víkendu zkontaktovala strana stojící mimo tento případ a ukázala FBI možný způsob odblokování telefonu. „V neděli 20. března 2016 demonstrovala třetí strana federálnímu úřadu možný způsob odblokování Farookova iPhonu. Testování ukáže, zda jde o proveditelnou metodu, která neohrozí údaje ve Farookově iPhonu. Metoda by v případě, že bude proveditelná, měla eliminovat potřebu pomoci od Applu,“ stojí ve sdělení určeném soudu. Úřady požádaly o čas, aby bylo možné zjistit, zda jde o „schůdnou metodu“.

Soudní řízení plánované na úterý 22. března bylo podle informací britského serveru BBC odvolávajícího se na vyjádření Applu na žádost amerického ministerstva spravedlnosti odročeno. Soud se měl zabývat odmítnutím žádosti o odblokování ze strany Applu. Soudkyně Sheri Pymová vládě nařídila, aby zprávu o stavu věcí předložila do 5. dubna.

Právní zástupci Applu uvedli, že firma nemá představu, jakým způsobem se FBI snaží data v telefonu zpřístupnit. Doufá však, že jí to vláda sdělí. Na vyhlášení vítězství je přitom podle nich ještě brzy. Je totiž možné, že úřady za několik týdnů oznámí, že pomoc Applu nadále potřebují. Je však možné, že FBI jen hraje o čas a vyčkává, jak Apple zareaguje.

FBI možná jen zkouší trpělivost Applu

Oznámení nabídky pomoci z vnějšku může být totiž promyšleným krokem. Tedy způsob, jak na Apple více zatlačit. Společnost by případným prohlášením o prolomení zabezpečení třetí stranou - ať už pravdivém, či smyšleném - značně utrpěla. Ztratila by totiž důvěru uživatelů, což by se podepsalo na celkových prodejích. Nejvýrazněji by Apple utrpěl na důležitém čínském trhu. Po zjištění, že k uživatelským datům v jeho produktech mají přístup americké tajné služby, by totiž došlo k plošnému zákazu prodeje.

Vyšetřovatelé se domnívají, že telefon používaný Syedem Farookem by mohl obsahovat komunikaci s teroristickou organizací Islámský stát. Zpřístupnění dat však nekomplikuje pouze bezpečnostní funkce iOS, která po deseti chybných zadáních bezpečnostního kódu automaticky smaže všechna data. Jejich získání totiž podle Applu ztížila i změna hesla k iCloudu, které mělo změnit údajně ministerstvo zdravotnictví jakožto vlastník inkriminovaného iPhonu. Farook jej používal jako služební telefon. Ministerstvo však odmítá, že by se k datům v telefonu snažilo dostat samo od sebe, resetování hesla iCloudu bylo provedeno prý na žádost FBI.

Spor mezi FBI a Applem vyvolal velkou debatu. Na stranu vyšetřovatelů se přiklonili například spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates či prezidentský kandidát Donald Trump, který vyzval k bojkotu Applu (více zde). Programátor John McAfee pak FBI nabídl pomoc s odblokováním iPhonu. Vzdor Applu naopak podporují například spoluzakladatel společnosti Steve Wozniak, šéf Googlu Sundar Pichai, ředitel Twitteru Jack Dorsey či bývalý spolupracovník NSA Edward Snowden.