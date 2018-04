Je víc soukromí, nebo národní bezpečnost? FBI o tom bude diskutovat

Ministerstvo spravedlnosti od společnosti Apple požadovalo, aby poskytla program, který FBI umožní odblokovat telefon iPhone 5C Syeda Farooka. On a jeho manželka loni v prosinci v San Bernardinu postříleli 14 lidí a dalších 22 zranili. Oba při následné přestřelce s policií zahynuli (více o útoku zde). Telefon podle FBI obsahoval důkazy o napojení vraždící muslimské dvojice na organizaci Islámský stát.

Apple však žádost odmítl. Ministerstvo spravedlnosti firmu vzápětí zažalovalo s odvoláním na zájmy národní bezpečnosti. Avšak hned v březnu žalobu odvolalo, protože agenti FBI se dokázali k obsahu telefonu dostat i bez pomoci Applu (více zde). Firma zareagovala prohlášením, že žaloba nikdy neměla být podána, neboť mohla vytvořit nebezpečný precedent. Celý spor byl ostře sledován, protože mohl mít širší důsledky pro ochranu osobních údajů.

James Comey k odblokování telefonu bez dalšího upřesnění uvedl, že FBI zakoupilo jistou „pomůcku od třetí strany“.

Deník The Washington Post tvrdí, že úřad zaplatil profesionálním hackerům za hardware, který vyšetřovatelům umožnil se do telefonu dostat. Hackeři nejprve sdělili FBI, že objevili chybu v softwaru iPhonu 5C. Poté vytvořili zařízení, které umožnilo FBI dešifrovat čtyřmístný přístupový kód telefonu. A to podle tvrzení listu bez toho, aby se spustilo bezpečnostní zajištění, které by po deseti chybných pokusech veškeré údaje v telefonu smazalo.

Je však otázkou, nakolik etické prolomení útočníkova iPhonu bylo. Podle listu totiž minimálně jedna osoba byla z řad takzvaných šedých klobouků. Tedy hackerů, kteří pronikají do zařízení za účelem informování, že došlo k prolomení systému a poté za poplatek nabízejí opravu chyby, která jim útok umožnila. Podle kritiků by právě tato skupina mohla vládám pomoci špehovat soukromí občanů.

O problematice je nutné i nadále mluvit

Comey řekl, že je rád, že spor takto skončil, protože prý vyvolával příliš emocí a nebyl konstruktivní. Žaloba v případu atentátu v kalifornském San Bernardinu byla na místě, ale nyní je třeba o této problematice vést dialog, zdůraznil.

„Soudními procesy nemůžeme řešit takové vskutku důležité otázky, které se dotýkají našich hodnot kolem technologií, inovací, bezpečnosti a dalších věcí,“ prohlásil podle agentury AP Comey během setkání se studenty práv ve Washingtonu.

Apple stejně jako další firmy z oblasti komunikačních technologií si je vědom, že pokud se FBI podaří proniknout do Farookova telefonu, tak tím dlouhodobý spor s úřady nekončí. Firma již dříve uvedla, že je připravena vést s vládou dialog o tom, kam až je možné zajít ve spolupráci při vyšetřování zločinů, při nichž policie potřebuje údaje zakódované v telefonech či dalších zařízeních.