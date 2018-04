Fayn má strategického partnera

Do společnosti Fayn.cz vstoupil na začátku července formou navýšení základního kapitálu na 10 milionů korun a dlouhodobou investicí strategický partner Ladislav Chodák. Investiční vklad není podle výkonného ředitele firmy Milana Hanuše časově omezen a pohybuje se v řádech desítek milionů korun. "Vstup partnera nám umožní dokončit vnitřní konsolidaci firmy, investovat do telekomunikačních zařízení a do prodeje a marketingu," dodal Hanuš.

Ladislav Chodák se stal jedním ze společníků a drží 30procentní podíl, díky kterému se podílí na strategickém vedení firmy. Chodák se zaměřuje na investice do společností provozujících perspektivní technologie. Investoval například do inženýrské firmy Unis nebo do opavské firmy Massag, která podniká ve strojírenství. V minulosti Chodák vlastnil a řídil společnost A&A, která měla podíl například v distribučních společnostech výpočetní techniky firmách CHS a DNS. V současnosti působí v představenstvech společností Massag, Unis a dalších.

Fayn.cz se nedávno stala plnohodnotným alternativním operátorem v oblasti datových i hlasových služeb. V polovině června získala od Českého telekomunikačního úřadu dvě licence na 20 let opravňující zřizovat a provozovat pevné telekomunikační sítě a poskytovat telefonní služby. Fayn.cz je nyní povinna začít poskytovat telekomunikační služby na základě udělených licencí nejpozději do šesti měsíců od jejich vydání.

Telekomunikační služba s názvem Fayn je založena na principu internetové telefonie, tedy na přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí. Fayn.cz založily slovenská vývojářská firma Voipac a česká společnost Mikenopa. Do obchodního rejstříku byla Fayn.cz zapsána v březnu letošního roku jako společnost s ručením omezeným.