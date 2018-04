Fayn již několik dní nefunguje, nepojede ani o svátcích? Aktualizováno

Jste-li uživateli sítě Fayn (náš článek o ní si můžete přečíst zde), jistě vám neunikl již několik dní trvající výpadek této sítě. Ten se projevuje tím, že počítačový klient se není schopen připojit ke Gatekeeperu. Dnes uživatelé dostali na registrované e-mailové adresy kratičkou noticku o nefunkčnosti, ovšem ani s náznakem termínu, do kterého by měla být závada odstraněna. Vznesli jsme konkrétní dotaz, na odpověď stále čekáme a budeme vás hned informovat. Domníváme se, že výpadek by mohl být způsoben probíhajícím přečíslováním - jako vánoční dárek bychom tak mohli dostat veřejná telefonní čísla (rozuměj: až doposud se do sítě Fayn nedalo dovolat z veřejné telefonní sítě ani z mobilních telefonů).

Aktualizováno 9:30: podle vyjádření společnost FAYN.CZ je již jejich síť plně funkční, což můžeme potvrdit. Stále jsme se však nedočkali veřejných telefonních čísel, které byly na Invexu slibovány na začátek listopadu letošního roku.