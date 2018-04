Faxujeme se Siemensem

Co budete potřebovat?

- Mobilní telefon Siemens

- Osobní počítač

- Nějaký způsob propojení mobilního telefonu a PC - kabel, IrDA či BlueTooth

- Softwarové vybavení

- Podporu funkce FAX u svého mobilního operátora

Tento program samozřejmě funguje s klasickým interním modemem a klasickým připojením přes pevnou linku, ale tuto možnost vynechám - postupovalo by se obdobně.

Protože jsem nutně potřeboval něco odfaxovat, odeslání jedné stránky u České pošty stojí přes 40 Kč a doma fax nemám, rozhodl jsem se pokusit zprovoznit fax pomocí mobilního telefonu a počítače.

Bohužel jsem přímo od Siemens Mobile žádný faxovací software nedostal, a tak jsem musel sáhnout po nějakém komerčním. Na internetu, konkrétně na serveru http://www.stahuj.cz/, jsem nalezl několik praktických programů.

Po několika testech zvítězila demoverze programu MightyFax, aktuálně ve verzi 3.12. Je to 30ti denní demoverze programu, která není nijak jinak omezena ve funkčnosti. Program je dodávám ve dvou verzích - pro Windows 9x a ME a pro Windows založené na technologii NT, tj. NT, 2000 a XP. Ke stažení jsou zde:

MightyFax 3.0 pro Windows 9x a ME - výrobce a od nás

MightyFax 3.0 pro Windows 2000, XP - výrobce a od nás



Konfigurace

Abych předešel všem pochybám, popíšu přesně vše, co jsem použil k úspěšnému faxování:

Mobilní telefon: Siemens S55

Mobilní operátor: Oskar

Tarif: Slyším Vás

Způsob připojení k PC: BlueTooth a datový kabel

Operační systém: Windows XP Pro SP2



Instalace programu



Instalace by měla proběhnout v pořádku, když instalujete poprvé, nezaškrtávejte tlačítko v položce Options při instalaci.

Na konci instalace budete vyzvání k restartu počítače, po němž vám v liště Windows objeví světlá ikonka značící běh ovladače, který emuluje virtuální tiskárnu.

V menu Start / Nástroje / Tiskárny by se Vám měly zobrazit nová tiskárny:

Tím je instalace hotová a počítač připravený k faxování.

Nastavení programu

K bezchybné funkci zbývá ještě správné nastavení programu MightyFAX. Na hlavní straně programu klepneme na položku Preferences. Na první straně nenajdeme nic zajímavého, a tak postoupíme na další položku - Modem.

V části 1. se vybírá port COM. V první kolonce Select the communications port your modem is on: vybírejte port COM1 - COM8 v tom případě, jestliže máte telefon k počítači připojený přes datový kabel - je jedno, zda COM nebo USB. Nevíte-li si radu, připojte mobilní telefon ke kabelu a ten následně k počítači a stiskněte Test Modem. Počítač proskenuje všechny dostupné porty COM a vypíše podrobnou tabulku s přehledem, který COM je obsazen a který ne.

Vyberte odpovídající port.

Používáte-li připojení IrDA či BlueTooth, vyberte druhou kolonku - Or select your modem from this list. Zde by měl být vidět váš modem - respektivě ovladač telefonu hlásící se jako fax/modem. Jestli se nic nezobrazuje, klikněte na Test Modem a vyberte zařízení, které chcete použít. Program provede test zařízení a následně zobrazí vybrané zařízení.

V části 2. se vybírá mezi tónovou a pulsní volbou. Nechte zatrženo Tone. V části 3. se vybírá resetovací příkazy. Zde doporučuji stisknout tlačítka, která jsou vedle prázdných políček - Use ATZ.

To by bylo z této záložky modemy vše. Jestli máte nastavené všechno tak, jak by mělo být, pokračujte na záložku Sending.

V době 4 si můžeme vybrat třídu. Doporučuji ponechat class1. Pro kontrolu, jaké třidy Vám podporuje modem, klikněte na Check Fax Class.

Mělo by se vám zobrazit toto hlášení.

V bodě 5 si zvolte přenosovou rychlost faxu - doporučuji nechat 9600. Za šesté si vybíráte instrukce, kterými bude řízen Váš modem. Zde nenechte nic náhodě a použijte nápovědu ve formě tlačítka Help with Init Strings.

Zde si vyberete váš modem - bod 1. Pokud ovšem máte vybráno na začátku pouze port COM a ne přesně typ modemu, zvolte zde možnost 2 a tam naleznete zcela dole možnost AT&T. To jsou standardní ovládací příkazy pro modemy mobilních telefonů. Po té stiskněte Continue. Program by měl sám nastavit příslušný kód do pole.

Na položce 7-9 vyplňte potřebné údaje, které se zobrazí na hlavičce faxu.

Přejdeme na položku Receiving.

Zde použijeme stejné nastavení jako v předchozím případě.

Na kolonce 18 - 20 stojí za zmínku pouze možnost stáhnutí faxů z faxové schránky - je-li k dispozici u operátora - ihned po spuštění počítače.

V poslední kolonce 21 - 22 si zbývá již vybrat zvuk upozorňující na příchozící FAX a pak možnost vizuálního upozornění na příchozí fax.

Na konec klikneme na Save. Tím vše uložíme a máme software připravený k faxování. Pak už nám nezbývá nic jiného, než vytvořit text pro fax a poslat ho. Klikněte na New.

Vyplníme potřebné informace:

V položce Sender by měly být vyplněné údaje, které jste zadávali v předchozích krocích.

V Cover Pages napište vlastní text faxu. V pravém dolním rohu vyberte typ zprávy. Nakonec klikněte na Preview Fax - tím se koukneme, jak bude vlastně bude náš fax vypadat..

Jestli jste s výsledkem spokojeni, klikněte na Save a tím uložíte fax k pozdějšímu odeslání.

Nyní již stačí kliknout na ikonku Send.

Zde již zbývá zadat číslo faxu, na které chceme naší zprávu poslat.

Když nepoužíváme různé před a po čísla potřebná k volání, stačí nyní jen stisknout tlačítko Send Fax Now. Jestliže máme vše nastavené správně, u operátora nastavené a aktivované služby FAX, proběhne odeslání faxu.

Osobní zkušenosti s tímto programem jsou skvělé, dokáže sám přijmout fax po určení této funkce.

Zdroj: http://www.rkssoftware.com/