FastBackup - zálohování Psionu snadno a rychle (1)

Zálohování dat je činnost mnohdy podceňovaná, v určitých situacích však nedocenitelná. A jelikož Murphyho zákony platí dokonale, nejvíce budete zálohu potřebovat poté, co jste ji zrovna neprovedli.

V případě počítačů Psion se k zálohování standardně dodává odpovídající nástroj v rámci programu PsiWin/EpocConnect. Zálohování dat z Psionu tak může být provedeno automaticky pokaždé, kdy Psion k vašemu stolnímu počítači nebo notebooku připojíte. Pokud jste však na cestách a nemůžete soubory takto zálohovat, je třeba hledat jiné řešení. Navíc je i praktičtější, pokud můžete požadovaná data obnovit přímo na Psionu bez nutnosti připojování Psionu k PC.

Zálohování na cestách

S výjimkou malých přístrojů Psion Revo / Diamond Mako obsahují všechny kapesní počítače s Epocem i rozšiřující slot pro paměťové karty typu Compact Flash. Pokud tedy máte k dispozici i CF kartu, můžete důležitá data z disku kdykoli a kdekoli zálohovat právě na paměťovou kartu. Vestavěný software Psionu však k této činnosti nenabízí zrovna nejlepší funkce. Můžete sice použít funkci Shellu pro kopírování obsahu celého disku na zvolené místo, ta ale bohužel neumožňuje žádné další nastavení a navíc je při častějším vytváření záloh poměrně pomalá. Myslíte-li to proto se zálohováním dat na kartu vážně, je lepší se porozhlédnout po některém vhodném softwaru.

Čerstvou novinkou mezi programy pro zálohování je FastBackup od Christophera Handleyho, který je distribuován přes FreEPOC. Program je nabízen - v případě programů pro Psion trochu netypicky - pod licencí GNU General Public License, což znamená, že v instalačním balíčku dostanete nejen plně funkční a zdarma využitelný vlastní program, ale i zdrojové kódy. Kompletní instalace včetně zmíněných zdrojových kódů v OPL pak zabírá 266 kB, jediným jazykem programu angličtina.

Ovládání - první dojem klame

Po spuštění programu FastBackup vás uvítá ovládací dialogové okno programu, které na první pohled působí možná trochu nepřívětivě a zmateně. Nenechte se ale ovlivnit prvním dojmem. Než se s FastBackupem naučíte pracovat a přizpůsobíte si jej ke svým požadavkům, dá to trochu učení a zkoušení. Jakmile si však ovládání osvojíte, k zálohování budete potřebovat pouze několik kliknutí.

Pojďme se tedy podívat, co ovládací okno programu nabízí. Řádky Restore (to) a Backup (to) ukazují aktuální nastavení výchozí a cílové složky, odkud a kam se budou data zálohovat, případně odkud a kam se budou data obnovovat. Pomocí políčka Contents je možné upřesnit obsah zálohovaných dat. Pokud je Contents prázdné, pak se bude zálohovat kompletní obsah výchozí složky nebo celého disku.

Zaškrtávací políčka Check flags a Verbose ovlivní zejména rychlost programu. Pokud je zaškrtnuto Check flags, program bude při zálohování kontrolovat i případnou změnu atributů souborů (tj. atributy pouze ke čtení, skrytý a modifikovaný). To nemusí být vždy nutné a především to podstatně snižuje rychlost zálohování. Jakmile Check flags odškrtnete, rychlost programu se zvýší až o polovinu.

Naproti tomu Verbose nemá tak zásadní význam. Jeho zaškrtnutí pouze povolí vypisování jednotlivých jmen souborů, které byly při obnovování ze zálohy zkopírovány nebo smazány.

Pomocí Action nastavíte činnost, kterou má program vykonávat. Defaultně nastavený Backup znamená zálohu dat, Restore slouží pro obnovení dat ze zálohy a Contents umožní komfortněji nastavovat obsah zálohovaných dat. V poslední řadě Profiles slouží pro vytváření zálohovacích profilů, jejichž funkci popíši později.

Jakmile vyberete požadovanou činnost, stačí jen stisknout tlačítko GO! a program se dá do zvolené práce.

Vybraná varianta Action také úzce souvisí s funkcí tlačítka Edit Action. Pokud je Action nastaveno na Backup, pomocí Edit Action můžete nastavovat cílovou složku nebo disk pro umístění zálohy dat. Zobrazené dialogové okno pro výběr složky není pro Epoc standardní a práce s ním je trochu jiná, než jsme zvyklí. Budete se muset postupně probrat až k požadované složce, kterou potvrdíte Move to nastaveným na (CHOOSE CURRENT FOLDER) a kliknutím na OK. Zvolené netypické řešení pro výběr složky má však jednu zásadní výhodu: v případě rozsáhlé adresářové struktury je nesrovnatelně rychlejší než klasický dialog pro výběr souboru nebo složky.

Podobným způsobem jako při výběru cílové složky pro ukládání záloh nastavíte i složku (disk), která se má zálohovat. Action v tomto případě nastavte na Restore a klikněte na Edit Action.

Upřesnění obsahu zálohovaných dat

Chcete-li editovat obsah políčka Contents, můžete tak učinit buď přímo v hlavním dialogu programu, komfortnější je ale nastavení Action na Contents a kliknutí na Edit Action. Otevře se dialog Edit Contents, kam můžete pod sebe zapisovat složky či soubory z vybraného výchozího umístění, které se budou zálohovat. Pokud jste již v ovládání FastBackupu zběhlí, můžete jména složek a souborů zadávat přímo (a nejspíš rovnou v hlavním dialogu programu), v opačném případě doporučuji použít tlačítko Add to Contents, které vás procesem přidávání zálohovaných složek provede postupně.

Dialog pro výběr jednotlivých zálohovaných složek funguje na stejném principu jako výběr cílové složky zálohy, navíc je zde pouze volba Use recursively. V případě jejího zaškrtnutí budou do zálohy zahrnuty i soubory v podsložkách vybrané složky (a jejich podsložkách atd.), jinak bude zálohován pouze vlastní obsah vybrané složky. Všimněte si, že pokud tuto volbu necháte nezaškrtnutou, před jménem vybrané složky se v okně Edit Contents připíše prefix "r:". Tento prefix, který zakáže rekurzivní zálohování uvnitř zvolené složky, můžete samozřejmě zapisovat i ručně.

Navíc je k dispozici ještě jeden prefix, a to "P" (použití "P:" nebo "Pr:"). Ten má za následek to, že záloha určené složky nebo souboru nebude při následujících zálohováních měněna. Záloha této složky nebo souboru tedy zůstane v takovém stavu, jaký byl při prvním provedení zálohy.

Při definování Contents nemusíte uvádět pouze konkrétní názvy složek a souborů. Můžete rovněž použít i znak hvězdička pro doplnění názvu souboru libovolnou koncovkou (např. "Databáze*" zazálohuje všechny soubory, jejichž jména začínají na "Databáze") nebo zálohování souborů určitého typu ("*.mbm" zazálohuje všechny obrázky MBM v dané složce).

Ve druhé části článku se dozvíte, jak fungují profily, o vlastním zálohování pomocí FastBackupu a využití zdrojového kódu FastBackupu. Nebude chybět ani závěrečné hodnocení programu.