FarEasTone Telecommunications

Společnost FarEasTone (FET) patří k Taiwanským provozovatelům sítí, kteří se mohou pochlubit a tím pádem i nabídnout svým zákazníkům možnost výběru ze dvou typů sítí. Jednak klasický systém GSM 900 MHz ale i GSM 1800 (PCS). Oproti operátoru síťě LDTA má jako i jeho další konkurenti výhodu, že může získávat stále nové zákazníky, protože LDTA je plně vytížena a tím pádem se nevýdávají žádné SIM karty ani se neaktivují nová čísla. I přesto že nedosahuje takového pokrytí jako LDTA, tak si plně vystačí a plánuje rychlé zvětšení kapacity jak je možno vyčíst z mapy. Pro ty, kteří nečtou čínsky podotýkám, že tmavě červená barva znamená pokrytí na konci roku 1997 a ta skoro růžová je plánované pokrytí do 06/98.

Oproti klasickým operátorům se FET vyznačuje zcela odlišným způsobem aktivace. Funguje to na systému pre-paid. Takže si zákazník místo zdlouhavého vyplňování formulářů, koupí kartu, kde nalezne kromě ni také manuál, informace o operátoru, poplatcích atd., ale také číslo na oddělení služeb zákazníků, kde si domluví tarif, aktivaci zvláštních služeb nebo také změnu čísla. Cena sady(SIM karta, záloha, info o operátoru, návod k instalaci a tajná obálka s kódy) je 4000 NT$. Viz tabulka.

Měl jsem možnost otestovat služby sítě po dobu 3 dnů a musím říci, že jsem byl spokojen. Nespadl mi ani jeden hovor a to jsem volal v rozmezí 9-21h včetně mezinárodních hovorů do Prahy, USA a Austrálie. Trochu zhoršená kvalita byla na jihu ostrova u města Kaohsiung, ale osobně si myslím, že to bylo kvůli počasí, schylovalo se tam k tajfunu a strašně pršelo. Oproti LDTA funguje SMS bez závad. Jediné co bych asi vytkl je to, že nedávají příliš na výběr z čísel pokud si nekoupíte zlaté jako je tomu u EuroTelu.

Tarif Slevy Cena Minuty zdarma Cena za 1s spojené špička mimo špičku Zakladní 10% z každé vteřiny spojení po 300 minutách spojení. 15% z každé vteřiny spojení po 600 minutách spojení. 660 NT$ 0 0.110 NT$ 0.060 NT$ 400 žádné 2560 NT$ 400 0.094 NT$ 0.060 NT$ 800 žádné 4260 NT$ 800 0.077 NT$ 0.060 NT$

Nový taiwanský dolar je vůči české koruně cca. 1NT$ = 1.10Kc.

Špička je od pondělí do pátku a mimo špičku je v sobotu, neděli a státní svátky. Mezinárodní hovory jsou účtovány podle tarifu Chunghwa Telecom a roaming je na tom stejně. Ceny jsou v taiwanském dolaru a jsou subjektem změny.

Služby v ceně paušálu Call Divert Call Waiting Identifikace volajícího Posílání textových zpráv Hlasová schránka Konferenční hovor Vylepšená hlasová schránka (něco jako PaegasExpert) Za příplatek 150 NT$ Detailní výpis Za příplatek 40 NT$

Ostatní služby Změna tarifu Zdarma Záloha na paušál 3000NT$ SIM karta 1000NT$ Zlaté číslo 1000NT$ Změna majitele 1000NT$ Změna čísla 500NT$ Výměna SIM karty 500NT$ Znovuzapojení 1000NT$

Mezinárodní hovory se aktivují zavoláním na Linku služeb zákazníkům.

Nouzová/Servisní čísla 110 Policie zdarma 119 Hasiči zdarma 105 Informace 12NT$ za hovor 080- Platí pro FAT 080- dle spojení za vteřinu 222 Vyzvednutí hlasove zprávy dle spojení za vteřinu

Co dodat na závěr. Pokud navštívíte Taiwan a chtěli by jste používat svého miláčka a nemáte aktivovaný roaming nebo vaš operátor nemá roaming s místním operátorem, může být FET cesta jak si zavolat z mobilu bez jakýchkoliv potíži s formuláři, které jsou většinou v čínštině.

Pro tento článek byly použity materiály společnosti FarEastoneTelecommunications a operátor si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.