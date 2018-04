FAR plug-in pro P800/P900 a Series 60, manager souborů téměř zadarmo!

Komunikační a synchronizační balík PC SUITE (existuje pouze verze pro Windows) dodávaný standardně ke každému Sony Ericssonu P800/P900 má několik kladných, ale také několik záporných vlastností. Mezi nejzávažnější, avšak z hlediska firemní strategie snadno ovladatelných a komunikativně "blbuvzdorných" smartphonů vcelku pochopitelnou vlastností filemanageru integrovaného v PC SUITE, je schopnost dostat se pouze do některých adresářů na interním paměťovém disku P800/P900 nebo do vybraných adresářů na jeho paměťové kartě MS DUO.



Existuje sice hned několik programů, které tento problém efektivně řeší, většinou se však jedná o komerční aplikace. Nejznámější z nich je patrně univerzální File Manager společnosti EPOCWARE, který podporuje i smartphony Nokia. Proč ale nepoužít něco, co může být v určitém případě výrazně levnější? FAR Plug-in pro souborový manager FAR je zcela zdarma a můžete s jeho pomocí přistupovat do libovolných adresářů na interním paměťovém disku Sony Ericssonu P800/P900 i do všech adresářů na jeho paměťové kartě MS DUO.











Aktuální verze plug-inu pro filemanager FAR vyžaduje FAR verze 1.70 a stejně jako File Manager také aktivní konektivitu originálního balíku PC SUITE. Připojení a přenos souborů je pak už pouze v intencích konektivity PC SUITE a můžete tedy používat spojení přes rozhraní Bluetooth, infračervený port nebo přes samostatný USB kabel či rovnou celou synchronizační kolébku. Při práci se soubory můžete využívat většinu z interních možností FARu, které jsou z hlediska komfortu práce i možností o několik řádů výš než defacto poměrně primitivní File Manager od EPOCWARE. Plug-in pro FAR funguje nejen se Sony Ericssonem P800/P900, ale také s tzv. Series 60 smartphony od Nokie (mají vlastní software pro konektivitu), jiný smartphone se Symbian OS 6 jsem zatím nemohl otestovat.Řešení univerzálního přenosu souborů v podobě plug-inu pro FAR má jeden malý háček. Určitou nevýhodou je totiž po 40 dnech nutnost registrace filemanageru FAR (25 USD) - pokud ho ale už máte koupený, nemusí vás nějaká registrace vůbec zajímat. Je docela škoda, že adekvátní plug-in zatím neexistuje například pro populární Windows Commander / Total Commander (například podobně jako plug-in pro komunikaci s kapesními počítači s Windows CE schopnými komunikovat přes ActiveSync), který nabízí dle mého názoru ještě vyšší komfort práce a osobně bych ho určitě používat mnohem raději než FAR.