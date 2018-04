FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Lokalizace ArtSKey: článek popisující řešení klávesnice pro HP 680 s lokalizací ArtSKey

Lokalizace Sunnysoft: Rozložení programátorské klávesnice pro české prostředí od firmy Sunnysoft pro HP 680 . Soubor lze přidat po rozbalení do instalačního adresáře češtiny, nebo až po instalaci přímo do HPC (do adresáře /Program Files/SunnySoft/Internat. Popis rozložení: čárka (HP620 i 680) = ´ (vedle Enter), háček pro HP620 = ~ (pod Esc), háček pro HP680 = Q. Původní znak získáte dvojitým stiskem klávesy. jiri.sajbrt@brno.aksignal.cz