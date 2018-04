FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Otázka: Je nějak možné smazat databáze kalendáře, kontaktů, úkolů a mailů bez toho, abych musel udělat nejtvrdší reset? Odpověď: Jeden z problémů WinCE je, že se občas databáze bez vnější příčiny poruší a pak nastává problém. Například některé položky v databázi nelze smazat, nebo je nelze upravit, popřípadě se objevuje hlášení, že aplikace má málo paměti. Zde jsou dva postupy, jak vytvořit prázdnou databázi a do té potom uložit data při nové synchronizaci s PC:

Otázka: Při synchronizaci nejprve PC začne hledat data která je třeba aktualizovat (out-of-date items), během této doby mi synchronizace zatuhne a objeví se hlášení, že HPC nereagovalo do 120 sekund. Toto hlášení se objeví opakovaně během synchronizace a nakonec synchronizace dopadne dobře. Problém je v tom, že díky tomuto hlášení není synchronizace automatická. Co dělat?

Odpověď: Příčinou by mohla být PCMCIA (CF) karta ve slotu. V určité fázi synchronizace skenuje HPC adresáře a pokud je na kartě v některém adresáři mnoho souborů, dojde k vypršení času. Vyzkoušejte kartu vyjmou po dobu synchronizace. ernst.bokkelkamp@gmx.net