FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Na CD-ROM Windows CE Serices 2.1 je v adresáři Optional Component/Ethernert components ... soubor ethernet_readme.txt, kde je popsáno, co udělat, když máme PCMCIA kartu slučitelnou s NE2000. Ovšem mám pocit, že to na většině karet nefunguje a výrobci by měli dodávat k vlastním kartám ovladače speciálně pro Windows CE. Já mam osobně 3COM 3c589c a pro tu už existuji, ale nezkoušel jsem to. Vztahující se linky: http://www.microsoft.com/windowsce/embedded/driverrep.asp (to je něco jako db na MS webu, kde jsou nějaké informace o driverech)

http://www.cewindows.net (tam jsou k nalezení ethernet FAQs).

Jiri.Herman@pvt.cz