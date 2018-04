FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Otázka: Nainstaloval jsem si podporu češtiny na můj HPC, poté jsem provedl zálohu podle zadaného postupu. Vše proběhlo OK. Poté jsem si chtěl vyzkoušet obnovu dat. Obnovu jsem provedl - také podle návodu. Spustil jsem ArtSKey a ten mi nabídl restart. Po restartu vše vypadalo OK. Nefunguje ale klávesa pro podsvícení obrazovky. Po vynulování HPC podsvícení znova funguje. Postup obnovení jsem opakoval, ale výsledek (nefunkční podsvícení) je stejný. Co jsem udělal špatně aneb jak mohu tento problém odstranit ?

Odpověď: O tomto problému u HPC Compaq C-series 800 jsme již slyšeli. Pokud je nám známo, je to problém, který se vyskytuje na C-series i bez češtiny, tzn. že po obnovení ze zálohy bez češtiny podsvícení také nepracuje. Opravu tohoto problému lze provést pomocí Service Packu, který je na webu firmy Compaq . Doporučený postup: resetujte HPC studeným startem, nainstalujte Service Pack. Vyzkoušejte provést zálohování/obnovení. Pokud vše pracuje, nainstalujte češtinu a proveďte novou aktivaci. Následně můžete vyzkoušet, zda byl problém odstraněn i "pod češtinou". (Tato odpověď je založena na informacích od uživatelů Windows CE.)