FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Komunikace se stolním počítačem Windows CE má nyní vylepšenou komunikaci se stolním PC. To, co se u verze 1.0 jmenovalo H/PC Explorer je nyní začleněno do Průzkumníka, z něhož lze po připojení ke stolnímu počítači prohlížet obsah HPC. Bývalý H/PC Explorer se nyní jmenuje Microsoft Windows CE Services with ActiveSync a do chodu se uvádí kliknutím na složku Mobile Devices (pod ikonou Tento počítač). ActiveSync Tento komponent rozšiřuje možnosti synchronizace o průběžnou synchronizaci na pozadí. Lze synchronizovat soubory, elektronickou poštu, schůzky, kontakty a úkoly. Spojení může být realizováno kabelem, přes infraport, síťovou kartou, nebo vzdáleně s použitím modemu. Na jednom PC lze synchronizovat více HPC. Správce programů (Application Manager) Umožňuje snadno přidat a ubrat software pro HPC. Do chodu se uvádí z menu Tools ve Windows CE Services. Prohlížení souborů a Webu Microsoft Pocket Internet Explorer byl integrován do Windows CE tak, že lze prohlížet Internet a místní soubory nebo složky ve stejném okně. Chování aplikací Na většině nástrojových lišt lze nastavit rozdělení mezi menu a tlačítka. Tam, kde to dovoluje software, jsou dostupná kaskádovitá menu.