FAQ - odpovědi na vaše nejčastější otázky

Problém: Když mažu zprávy z pošlé pošty, objeví se hlášení: 'One or more items could not be deleted. They may be service items that can be permanently deleted only while you are connected to the service'. (Jedna nebo více položek nemohla být smazána. Jedná se o položky, které lze smazat pokud jste připojeni ke službě.)

Náš tip: Na HPC spusťte na Poštu a v menu zvolte Vytvořit/Volby. B dialogu, který se objeví, nastavte v záložce Smazat následující: Odstranit místní zprávy - Ručně, Odstranit ze serveru - Ihned. Pokud se hláška objeví, ignorujte ji, při příštím spojení se serverem budou zprávy smazány.