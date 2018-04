Fancy Galaxy 1.0 - preview vesmírné střílečky

Pokud ještě neznáte firmu Enfour Inc. zabývající se především lokalizací EPOC32 (UniFEP) pro asijské země v čele s Japonskem, patrně si název této firmy v následujících několika měsících dobře zapamatujete díky současným i plánovaným hrám a aplikacím. Jednou z nich je i vesmírná střílečka Fancy Galaxy představená 13. června a určená pro Psion Series 5/5mx, Ericsson MC218 a REVO, která přináší na Psionech nepříliš často vídanou akční hru, která vyžaduje rychlé reakce a hlavně co nejvíc sestřelených nepřátel. Demoverze ani sharewarová verze Fancy Galaxy bohužel není k dispozici, jedná se totiž o striktně komerční hru s cenou 18,50,- USD prodávanou například na internetových obchodech Vector (pokud umíte Japonsky) a Handango.











Klasických 2D akčních stříleček, jako je Fancy Galaxy pro Psiony a kompatibilní zařízení, příliš mnoho není, namátkou si vzpomínám pouze na Defender a Space Invader. Fancy Galaxy je však (alespoň podle obrázků) výrazně kvalitnější akční hrou, neboť nabízí velmi slušnou grafiku typu ProjectX či R-Type, samozřejmě v mezích grafických možností Psionů. Ve 327 KB instalačním archivu najdete něco přes 10 levelů, ve kterých není vaším úkolem nic menšího než jednoduše zlikvidovat všechno, co kolem vaší vesmírné lodi proletí nebo co by ji mohlo byť jen zdánlivě ohrozit. Fancy Galaxy je sice první hrou Enfour Inc. pro EPOC32 kompatibilní zařízení, nikoliv však poslední. Hra je totiž založena na novém herním enginu z dílny firmy Enfour a do konce roku by měla vzniknout ještě alespoň jedna hra tohoto typu.