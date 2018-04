Našli jsme nejlevnější „Samsung Galaxy S5“. Pořídíte ho za 1 400 korun

Při oblíbené redakční páteční zábavě, prohlížení nabídky čínských internetových obchodů s mobily, jsme narazili na zajímavou kopii Samsungu Galaxy S5. Originálu je hodně podobná, a to včetně vnitřního uspořádání pod zadním krytem.

Telefon se jmenuje Mpie I9502, což je trochu zavádějící, protože I9502 je typové označení jedné z variant loňského Samsungu Galaxy S4. Design přitom odpovídá letošnímu Galaxy S5. Sedí umělá perforovaná kůže na zadním krytu, základní tvar přístroje, rozmístění bočních kláves, tvar spodního krytu konektoru, umístění senzorů nad displejem, spodní klávesa i umístění objektivu fotoaparátu a reproduktoru.

Telefon má i stejný vzhled zadního vnitřního panelu pod krytem, umístění baterie, slotu na SIM kartu, konektorů a tak dále. Dokonce si můžete vybrat barvu jako u Samsungu: černou, bílou, měděnou nebo modrou.

Výrobce kopie se zhruba držel i velikosti úhlopříčky displeje. Místo originálních 5,1 palce si vystačil s rovnými pěti palci. Podle verze lze telefon koupit s nejnovějším Androidem 4.4, alespoň to někteří prodejci uvádějí. Ale to je to poslední, co originál a kopii spojuje.

Mpie I9502 stojí v internetových obchodech okolo 70 dolarů, což je asi 1 400 korun. Je tedy více než třináctkrát levnější, než je oficiální česká cena originálu. Je jasné, že výbava tomu bude odpovídat.

Především, tato kopie nepodporuje sítě 3G, jen GSM. Existují i varianty s podporou 3G, ale cena se zvedne asi o 30 dolarů (asi 600 korun). Telefon pohání dvoujádrový lowendový procesor Mediatek MTK 6572 s taktem jader 1,3 GHz. To není tak špatné, problém vidíme v operační paměti, která má kapacitu pouhých 256 MB. Uživatelskou lze rozšířit o paměťovky.

Zcela odlišné je rozlišení displeje, místo 1 920 × 1 080 u originálu má kopie displej s rozlišením 854 × 480 pixelů. Přestože má telefon na zádech stejně jako originál senzor měření tepu, tak u kopie žádná taková funkce avizovaná není. Prodejce uvádí pohybový senzor a senzor, který umožňuje posun po displeji pomocí pohybu očí.

Telefon má dva fotoaparáty, hlavní s rozlišením 5 Mpix a autofokusem, přední má rozlišení (alespoň papírově) 2 Mpix. Přestože na některých obrázcích je avizovaná podpora dvou SIM karet, podle specifikace zvládne telefon jenom jednu. Je ovšem pravděpodobné, že budou existovat i verze pro dvě SIM.

Výbava telefonu je originálu na hony vzdálená, cena taktéž. Otázkou je, nakolik bude kopie použitelná v praxi.

Cena 70 dolarů platí pro bílou verzi telefonu, jiné barvy jsou o dva až pět dolarů dražší.

Obchod nabízí i další kopie Galaxy S5 v podobných cenách, ale ty se s designem originálu rozcházejí o trochu víc. Poštovné do Česka je nízké: nulové, nebo u prioritní zásilky pár dolarů.