iPhone 5s mini se schová v dlani, jenže Apple bude naopak zvětšovat

iPhone 5s s čtyřpalcovým displejem je mezi současnými špičkovými smartphony solitérem. Trendem současnosti jsou co největší displeje, což dokazuje obliba takzvaných phabletů, tedy kříženců chytrých telefonů s tablety.

Dnešní špičkové smartphony mají nejméně o palec větší displeje než iPhone 5s. To se projevuje na jejich rozměrech. Apple si je toho podle všeho vědom a očekávaný nový iPhone 6 by měl mít 4,7palcový displej. Nový iPhone tak povyroste. Apple by měl letos dokonce představit ještě větší další nový model s 5,5palcovým displejem.

Komu se představa rozměrného iPhonu příčí, by možná ocenil iPhone 5s mini. Ten samozřejmě nemá s originálním iPhonem ani se společností Apple nic společného.

Jde buď o další z čínských kopií, nebo o vizi nějakého docela šikovného designéra. Druhá možnost se zdá pravděpodobnější vzhledem k nápisům na zádech telefonu. Bohužel kvalita fotografie neumožňuje nápisy zcela přesně rozluštit.

Rozměry falešného mini iPhonu nejsou k dohledání. Podle snímku ze serveru MyDrivers by měl být telefon ale opravdu malý, v dlani se skoro ztrácí. Tedy pokud dlaň nepatří bývalému čínskému basketbalistovi Jao Mingovi (více zde).

Úhlopříčka displeje není rovněž známá, na displej se vešly jen tři ikony na řádek. Podle viditelných kontextových tlačítek, které jsou součástí displeje, by falešný mini iPhone mohl používat operační systém Android.