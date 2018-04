Chtěli iPhone X. Místo toho stáli ve frontě před výtahem do metra

17:36 , aktualizováno 17:36

Před skleněným kvádrem s logem Applu na newyorském Manhattanu se 1. listopadu vytvořila fronta lidí čekajících na zahájení prodeje iPhonu X. Takový rozruch na daném místě by ovšem čekal málokdo, známá dominanta New Yorku se totiž v tomto případě nenacházela na 5th Avenue.

Newyorští recesisté proměnili obyčejný prosklený výtah do metra na falešný vstup do Apple Storu. | foto: YouTube/Improv Everywhere