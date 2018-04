Falešní sobi jsou vánočním hitem: kde se vzali a proč právě Čtvrtníček?

Vodafone nahodil vábničku

A jak si on vysvětluje, že se právě tato kampaň stala hitem? „Je vidět, jaký můžete mít úspěch s reklamou, pokud se nebojíte a vystoupíte proti zažitým klišé. Lidé jsou vánočními kýči zahlcení. Ale pozor - parodii můžete udělat jen jednou. Pokud by se podobný nápad opakoval, byla by to už parodie na parodii a nefungovalo by to.“

Svou práci podle Janouška jistě udělalo i to, že se „čivaví reklama“ stala předmětem takzvaného „virálního marketingu“. „Jinak se tomu říká fámová komunikace. Opírá se o to, že vytvoříte něco, čím nenápadně podnítíte lidi, aby si sami začali dělat parodizované verze. Tak se šíří reklama e-mailem mezi kamarády a kamarád je vždycky zdrojem nejdůvěryhodnějšího sdělení.“

Cynik jihne

Až čtyřicet procent celkových ročních investic do reklamy vydají firmy právě na vánoční období. A vypadá to, že rok od roku nasazují své vábničky dřív a dřív.

„Vánoční reklama dnes funguje mnohem víc jako psychologické vodítko. Lidé nechtějí dát dědovi další bačkory, ale nevědí třeba, co jiného. A vidí, že mohou seniory obdarovat například vitaminy. Tak i naznačí, že mají v jejich očích pořád ještě na víc, než se jen došourat za roh do trafiky,“ říká o významu vánoční reklamy Jiří Janoušek, ředitel Asociace komunikačních agentur. Reklama tak může divákům i dobře poradit, co nakupovat.

Pokud jsou vánoční symboly použity v reklamě vkusně, je to pořád to nejlepší, do čeho mohou zadavatelé své spoty odít. „Správně podaný vánoční sentiment - chvojí, hvězdička - nakonec dostane i toho největšího cynika,“ říká ředitel Janoušek.