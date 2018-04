Falešné vyzvánění se stává regulérní fóbií. Mást může i bučení krav

Do povědomí společnosti se fenomén falešných vibrací dostal poprvé před pěti lety, informuje server npr.com. Nedávno o takzvaném "phantom vibrations syndrome" či hypovibochondrii vznikla první regulérní vědecká studie.

Vědci z Indiana University - Purdue University Fort Wayne v ní oslovili bezmála tři stovky studentů, z nichž 89 procent potvrdilo, že se s falešnými vibracemi někdy v životě setkalo. Citují například Valerii Kuslerovou, která pracuje na ranči s dobytkem a jejíž vjemy jsou silně ovlivněny zvuky, které krávy vydávají.

"Kravské bučení je velmi tlumené, zní to trochu jako 'errrrrr', což je velmi podobný zvuk, jako když můj telefon vibruje na stole nebo v kabelce," uvádí Kuslerová. Pro bližší pochopení jejích slov web rádia NPR odkazuje na záznam rozhlasové reportáže, v níž lze oba zvuky porovnat (najdete ho zde).

Případ Kuslerové je však velmi specifický. Bez ohledu na dobytkem vyluzované zvuky ovšem stejné pocity popisují nezávisle na sobě stovky lidí. Výzkumy ukazují, že zmíněný syndrom je úzce spjatý především s vlastnictvím chytrého telefonu.

Kromě drtivé většiny oslovených studentů popisovali stejný zážitek s týdenní až měsíční frekvencí i pracovníci nemocnice. V průzkumu z roku 2010 se k falešným vibracím přiznalo 76 procent ze 176 oslovených zdravotnických pracovníků.

Od telefonu je potřeba si odpočinout

Podle Larryho Rosena, výzkumného psychologa, jež se zabývá tím, jak nové technologie ovlivňují lidskou mysl, jsme svědky vzniku nové fóbie. "V našem mozku se dnes spouští něco, co je zcela odlišné od toho, co se v něm dělo jen pár let nazpět," říká. Jako příklad uvádí pocit svědění v kapse, kdy před pár lety by se na místě automaticky podrbal, zatímco dnes vidí příčinu v mobilním telefonu.

"Kdybyste se mě před deseti, možná pěti lety zeptali, co bych udělal, kdybych cítil svědění v kapse, asi bych se poškrábal," říká Rosen s tím, že je to jedna z mála situací, na níž lze demonstrovat změny, jak lidský mozek zpracovává informace.

"Neliší se to příliš od toho, kdy má člověk neustálé nutkání mýt si ruce. Neříkám, že je to posedlost, ale tvrdím, že se v ní může velmi snadno změnit," tvrdí Rosen.

A i když ve zmíněné studii zároveň devět z deseti studentů uvedlo, že syndrom falešných vibrací je nijak neobtěžuje, doporučuje Rosen oprostit se jednou za čas od používání mobilů. "Jedna z věcí, ve které jsem i přes svůj pro-technický přístup neoblomný, je občasné oproštění se od moderních technologií. Stačí přitom krátká doba, možná jen třicet minut nebo hodina," radí prevenci psycholog.

Stává se vám, že slyšíte vibrovat telefon, i když to není pravda?