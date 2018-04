Falešná volání se zneužívají pro krádeže peněz

Používání falešné identifikace volajícího je ve Spojených státech legální, a poměrně rozšířená služba. Často je ovšem využívaná pro kriminální činnost.

„Tyto služby často využívají lidé kteří zakoupili kradené kreditní karty. S pomocí služby falešné identifikace volajícího pak volají na firmy zabývající se převodem peněz, jako je například Western Union," říká Lance James ze společnosti Secure Science. Zfalšováním čísla na původního majitele karty se pak podvodníkům úspěšně daří převádět z kradené karty peníze.

Ke zneužívání služby dochází ale i z jiných důvodů. „Často se setkáváme se stížnostmi na zneužití této služby u zpětného volání telemarketingových služeb. Nepříjemné probuzení uprostřed noci pak přináší proklínání nic netušících pracovníků telemarketingové firmy,“říká John Lewandowski z amerického Verizonu.

SpoofCard - falšovací předplacenka

Službu SpoofCard, která změnu identifikace volajícího umožňuje, nabízí stejnojmenná americká společnost. Služba je zatím dostupná jen v USA, ale do budoucna bude k dispozici i volání do zahraničí a i v zahraničí. K dispozici je předplatné za 10 až 40 dolarů (cca 240 až 1 000 korun), za které zákazník obdrží 60 až 240 minut hovorného s falešnou identifikací. To ale není vše, co tato služba nabízí.

Díky SpoofCard si mohou Američané i nahrávat probíhající hovor a také změnu hlasu v reálném čase v průběhu hovoru. To vše je v ceně hovorného. Použití karty je jednoduché. Stačí vytočit bezplatné číslo služby, zadat svůj pin, falešné číslo volajícího a nakonec číslo volaného. Spojení je dle slov společnosti okamžité.

Nic není úplně dokonalé

Ač je služba SpoofCard sama o sobě kontroverzní, myslel provozovatel na určitá omezení. Není možné volat na bezplatná čísla a taktéž není možné volat se změněnou identifikací na policii nebo na jiná čísla záchranných služeb. Podle amerických regulačních orgánů taktéž není možné tuto službu používat na telemarketing a vymáhání dluhů se záměrem zakrýt číslo volaného nebo jej změnit.

Hlavním odběratelem služeb SpoofCard jsou detektivní kanceláře, pojišťovací společnosti, právníci a další uživatelé, kterým se služba hodí k práci. Z laického pohledu se to může zdát jen jako další snaha někoho podvést, ale pro mnoho společností to může být praktická služba.

Falešné SMS to nevzdávají

Minulý rok byl ve znamení falešných SMS. Možností jak zneužít krátké textové zprávy bylo několik a možná se pomocí nich podařilo někomu přivodit hodně perné chvilky. - více zde...

Falešné SMS ještě neřekly poslední slovo, ale SpoofCard s falešným voláním může udělat v běžném životě také pěknou paseku. Podobnou službu nabízejí i další americké společnosti, například Telespoof nebo Spooftel.