Férový mobil si opravíte sami. Aplikace ukáže, jak na to

Fairphone je androidí telefon pro ty, kterým záleží na společenské odpovědnosti. Výrobní proces telefonu v podstatě ctí pravidla fairtrade, zúčastněným garantuje solidní pracovní podmínky i odpovídající plat, materiály, ze kterých je telefon vyroben, pochází zásadně z nekonfliktních oblastí. V celém procesu vzniku telefonu je také zcela vyloučena možnost, že by se na něm podílela práce dětí.

Na první pohled je Fairphone smartphone, který byste možná přešli bez povšimnutí. Design je sice elegantní, ovšem ocenění za něj výrobce sklízet nebude. Na druhou stranu v ruce působí telefon příjemným dojmem a je docela bytelný – na tom se podílí především kovové části těla, zpracování jako takové je také velmi dobré.

Výbava neurazí ani nenadchne, 4,3palcový displej má qHD rozlišení, které je pro danou úhlopříčku ještě docela dostačující, nicméně kvality displeje rozhodně nejsou oslnivé. Barevné podání je trochu bledé a pozorovací úhly mají do ideálu daleko. Čtyřjádrový procesor MediaTek potvrzuje, že Fairphone míří výbavou spíš do nižších pater, cena je však vcelku vysoká – 325 eur. Je to daň za relativně malosériovou výrobu a celkově náročnější proces vzniku telefonu.

Výrobce také docela elegantně vyřešil fakt, že mu zcela chybí jakákoli servisní síť. V rámci férového a transparentního přístupu připravil speciální aplikaci, která vám pomůže si telefon opravit doma. Z e-shopu výrobce si jenom objednáte potřebný náhradní díl a návod v aplikaci vás krok za krokem provede postupem potřebné opravy.

Bohužel jsme si podobu návodu nemohli prohlédnout a tak zatím nevíme, jak moc podrobný bude a jaké všechny typy oprav s ním zvládnete. Jisté je, že si třeba budete moci vyměnit poškozené povrchové panely, tipujeme, že tu bude třeba i návod na výměnu displeje, tedy části, která přichází k úhoně možná až příliš často.

Co se běžného softwaru telefonu týče, pohání ho Android 4.2.2 s drobnými úpravami od společnosti kwamecorp. Specialitou je tak například rychlé menu pro spuštění jedné ze čtyř nejpoužívanějších aplikací – stačí táhnout prstem z levého okraje displeje směrem ke středu a menu se objeví. Další vychytávkou je speciální tichý režim, ve kterém vás nebude v nastavených časových úsecích telefon rušit žádnými upozorněními. V duchu férovosti je Fairphone dvousimkový a operační systém má rovnou aktivována root práva.

Fairphone si lze objednat pouze na stránkách výrobce. Momentálně přijímá předobjednávky, až se jich sejde dostatek, vyrobí další sérii. První várka dvaceti tisíc kusů byla již rozebrána, teď firma registruje asi 35 000 dalších zájemců.