Došly součástky. První férový smartphone je bez podpory

Telefon Fairphone 1 přinesla stejnojmenná společnost na trh v květnu 2013 a až do července letošního roku pro něj držela kompletní podporu. Jenže teď tato podpora pro první „férový“ smartphone končí. Ukázalo se, že svět moderní elektroniky je tak trochu se světem udržitelného rozvoje nekompatibilní.

O co jde? Fairphone 1 je smartphone, který nejenže je sestaven ze součástek, v nichž se nevyskytují materiály vytěžené například za pomoci dětské práce, ale je to i přístroj, který si mohli jeho majitelé snadno opravit. A to díky tomu, že byl zkonstruován tak, aby se jednotlivé jeho funkční části daly snadno vyměnit. Firma Fairphone pak držela sklad těchto součástek tak, aby i po letech používání mohl uživatel telefon v případě poškození nebo poruchy opravit. Stačilo si od výrobce součástku objednat a doma ji snadno za použití základních nástrojů vyměnit.

Jenže to už teď možné nebude, alespoň tedy ne pro Fairphone 1. Model Fairphone 2, který je na trhu od července 2015, lze zatím u firmy jak zakoupit, tak pro něj pořídit i náhradní díly.

Ukončení podpory svého prvního modelu po čtyřech letech firma zdůvodňuje tím, že již byla finančně příliš náročná. Firma proto přestala pro telefon vyvíjet i software, chystala aktualizaci na Android 4.4. Hlavní potíž ale byla se součástkami. Jelikož Fairphony rozhodně nejsou masovou záležitostí, daly se čtyři roky staré (a často konstrukčně starší) komponenty stále obtížněji sehnat za přijatelnou cenu.

„V průběhu let byla vzhledem k rychlému vývoji na poli elektroniky většina původních součástek Fairphone 1 stažena z výroby. Jinak řečeno, součástky, které potřebujeme, už neexistují,“ napsal šéf společnosti Bas van Abel v prohlášení na blogu firmy. Podle něj se ještě firma snažila dohodnout s alternativními dodavateli, ale vzhledem k malým objemům, které Fairphone odebíral, se jednoduše zakázková výroba zastaralých dílů nevyplácí, respektive Fairphone není schopen ji zaplatit.

Firma ale se svým cílem vyrábět chytré telefony podle principu trvalé udržitelnosti rozhodně nekončí, byť by se mohlo zdát, že aktuální model Fairphone 2 tedy za pár let (doslova) postihne podobný konec. Šéf van Abel ale slibuje, že to nebude stejný případ. Fairphone 1 byl telefon vyrobený na zakázku jen s certifikací, že na jeho výrobu nebyly použity žádné konfliktní materiály z konfliktních zemí.

Fairphone 2 je ale už více modulární přístroj navržený samotnou firmou. A to by mu mělo zajistit delší život. Pokud se například některá ze součástek přestane vyrábět, modulární konstrukce umožní ji nahradit jinou, ne zcela stejnou, ale podobnou a novější. Firma také slibuje, že do budoucna se pokusí zajistit si větší zásoby náhradních dílů ve chvíli, kdy bude jejich cena nejvýhodnější.