Fahrplan - vlakový jízdní řád

Systém funguje tak, že se nestahuje celý jízdní řád, ale vždy jen určitá trať nebo její úsek. Například jízdní řád Praha - Brno. Je nutné pamatovat na to, že program neumí skládat úseky k sobě. Například pokud mám dva jízdní řády: Plzeň - Praha a Praha - Brno, systém neumí vyhledat spojení Plzeň - Brno, ale musí se ještě stáhnout jízdní řád Plzeň - Brno. Lze stáhnout jízdní řád v obou směrech (tam i zpět).

Na adrese http://persoenlicherfahrplan.bahn.de/bin/pf/query-p2w.exe/dn lze nalézt vše, co je potřebné k instalaci vlakového jízdního řádu do Palmu. Stránka se dá přepnout do anglického rozhraní, které použiji ve svém popisu.

Popis jednotlivých sekcí výše zmíněné stránky

Start & Destination - zvolí se počáteční a koncová stanice, případně ještě mezilehlá.

- zvolí se počáteční a koncová stanice, případně ještě mezilehlá. Period - platnost jízdního řádu a dny v týdnu nechat, jak jsou. U časového rozmezí stisknout obě tlačítka Whole day.

- platnost jízdního řádu a dny v týdnu nechat, jak jsou. U časového rozmezí stisknout obě tlačítka Whole day. Delivery & Format - já používám posílání dat na svoji e-mail adresu, kterou je zde nutno vyplnit. Dále je nutno zvolit, že chceme data ve formátu PDB. Je zde i odkaz na stažení vlastního programu, který se nainstaluje do Palmu. Je potěšující, že se stáhne odpovídající jazyková verze (je tedy na výběr mezi němčinou a angličtinou).

- já používám posílání dat na svoji e-mail adresu, kterou je zde nutno vyplnit. Dále je nutno zvolit, že chceme data ve formátu PDB. Je zde i odkaz na stažení vlastního programu, který se nainstaluje do Palmu. Je potěšující, že se stáhne odpovídající jazyková verze (je tedy na výběr mezi němčinou a angličtinou). Futher Options - Lze nastavit maximální počet přestupů a filtr typu vlaků. Já bych doporučil nechat to, jak to je.

- Lze nastavit maximální počet přestupů a filtr typu vlaků. Já bych doporučil nechat to, jak to je. Tlačítkem Create se požadavek odešle a již jen čekáme na e-mail s daty. Je nutno podotknout, že se mi stalo, že data nedošla, a bylo nutno požadavek opakovat.

Ovládání programu v Palmu

Po instalaci do Palmu program zabere v paměti RAM 60 kB, jízdní řád pro jednu trasu v obou směrech zabírá cca 14 kB (závisí na počtu spojů).

Na kartěse nastaví podmínky hledání ( výchozí stanice, koncová stanice, tlačítko Opposite direction prohodí místa start – cíl, Departure: zadání data a času odjezdu, Now: nastaví aktuální datum a čas). Po ťuknutí na tlačítko Search se otevře nová obrazovka (karta) s výpisem všech spojení a jejich základními daty – odjezd, příjezd, počet přestupů, datum, doba cesty, typ vlaku. Zde se vybere spoj a na dalších kartách jsou detaily tohoto spoje.

Kartazobrazí pro všechny dílčí spoje číslo vlaku, příjezd, odjezd, poznámky.

Kartazobrazí podrobnější informace včetně kompletního seznamu stanic, kde vlak staví. Ve spodní části obrazovky jsou zobrazena omezení jízdy vlaku (soboty, svátky atd.).

Pokud je nastavena jiná než první karta zleva, lze uložit časový interval příjezdu a odjezdu vlaku jako událost do DateBooku volbou z menu Trip / Add to calendar.

Závěr

Jedná se o vynikající službu. Kéž by si z ní vzali příklad i naši dopravci. Což takhle upravit podobným způsobem náš známý IDOS pro použití v Palmu?