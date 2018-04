Fahrplan – najdi si svůj vlak

Pokud alespoň občas cestujete vlakem, jistě využíváte jízdní řád. Německou aplikaci FahrPlan, pomocí níž můžete zjistit spoje nejen v zahraničí, ale také u nás, můžete mít nyní ve svém Palmu.

Co vše Fahrplan umí?

Aplikace Fahrplan, nebo také HAFAS pochází z Německa a to přímo od DB - Deutsche Bahn (německých drah). Je jí možné stáhnout zdarma na následujících stránkách. K tomu, aby vám aplikace dobře sloužila, je nutné si nahrát také databáze jednotlivých cest. Ty jsou uloženy v *.PDB souborech, které v sobě obsahují data cesty z bodu A do bodu B. Těchto databází může být od jednotek po desítky, podle toho, jak moc a kam cestujete po dráze. Databáze si uživatel vytváří na internetových stránkách, kde si přehledně nadefinuje body A a B, zda cesta bude obousměrná (tam i zpět), v jakém intervalu hodlám jezdit, nebo volba celého dne. Dále si můžete navolit speciální vlaky atp. To vše na této adrese. Ačkoliv aplikace a stránka je německá, nalezneme na ní i veškeré spoje české.

Nyní se však přesuňme k adrese, kde si můžete stáhnout vlastní aplikaci a nadefinovat trasy k aplikaci.







Jak s programem pracovat

Po spuštění aplikace se dostanete do první obrazovky s názvem Request, nebo-li žádost. Zde si nadefinujte trasu z (From) do (to). Popř. vyberte opačný směr (Opposite direction). Ve spodní části zvolte čas a datum, kdy se cesta má uskutečnit ( Departure) a pokud hledáte cestu teď hned, zvolíme Now. Po zkontrolování správnosti všech údajů, klikněte na Search, což odstartuje hledání vlakového spojení.









Tím se dostanete do další obrazovky s názvem Trips. Zde jsou časově seřazena veškerá spojení z bodu A do bodu B od zadané hodiny + na dalších 24 hodin, tj. až do dalšího dne. Tabulka je velice přehledná, naleznete v ní čas odjezdu (Dep – Departure), příjezdu (Arr – Arrivals), počet přestupů (Ch – change), datum (Date), dobu cesty (Dur – Duration) a v posledním sloupci Products, nebo-li typ dopravy (např. Os – osobní vlak). Tapnutím, nebo posunutím modrého označení se dostanete na příslušný spoj. Poté klepněte na záložku Details – detaily a dostanete se do další obrazovky.







V ní je vidět, jak vlastní cesta probíhá. Tj. čas odjezdu, jakým typem vlaku se jede a do jaké stanice. Graficky jsou znázorněny jednotlivé trasy bez přestupu. V dolní části s poznámkami jsou vidět určitá omezení daného spoje (např. řazení vagónů, absence lehátek, jídelní vozy, omezení dopravy v určitých dnech atp.).







Po kliknutí na poslední záložku s názvem Guide zjistíte přesný harmonogram cesty. Uvidíte, přes jaké stanice vlak jede, kde zastavuje, jak dlouho bude čekat a v jaký čas bude v které stanici.







To jsou asi veškeré údaje k aplikaci. Nesmíte však zapomenout ještě na menu, v něm si můžete zjistit Details – detaily o dané databázi. To je důležité zejména pro ověření, zda jsou data v ní aktuální, tj. do kdy platí (standardně do konce letošního roku).

Dále můžete danou databázi vymazat, poslat přes IrDA nebo Bluetooth port. Po kliknutí na Storage medium si zvolíte, odkud se databáze budou natahovat. Můžete je tudíž mít jak v paměti RAM, tak na paměťové kartě.

Předposlední záložka Manage opravdu managuje jednotlivé databáze, jednoduše můžete staré, neplatné vymazat a vypsat si jejich seznam do MemoPadu. Další položkou je informace o aplikaci a jako velice užitečná je funkce zapsání spoje do Diáře.



Zhodnocení programu

Každému, kdo cestuje vlakem a potřebuje operativně řešit spojení domů, protože jezdí nepravidelně, bude tato aplikace vytržením trnu z paty. Aplikace zabírá jen 77 k + databáze. Obojí lze navíc umístit na paměťovou kartu.