Facebookový mobil jede na systému Android. Recenze HTC ChaCha

Nové HTC ChaCha je jedním z dvojice Facebook mobilů od HTC. Zatímco model Salsa je klasický dotykáč, ChaCha je díky své qwerty klávesnici praktičtější pro psaní dlouhých textů. Právě klávesnice je jedním z největších kladů tohoto mobilu, patří k tomu nejlepšímu na mobilním poli.

ChaCha bude zákazníky lákat právě na svou praktičtější notu. Není to totiž kdovíjaký krasavec a relativně malý displej (byť s velmi jemným zobrazením) nemůže konkurovat dnešním špičkovým multimediálním smartphonům.

Kromě klávesnice je předností modelu ChaCha propracované propojení s Facebookem. Jistě, i u ostatních chytrých mobilů lze Facebook celkem snadno ovládat, ale v ChaCha je to prostě o kousek lepší. U modelu ChaCha se nám také líbí upravené prostředí HTC Sense, které uživatele neotravuje zbytečnými animacemi, jako je tomu u jiných modelů výrobce.

Vzhled a konstrukce – bílo stříbrné cosi

Telefony HTC od nás již dlouhou získávají chválu za kvalitní konstrukci. Ani model ChaCha není v tomto ohledu výjimkou. Část těla tvoří hliník, zbytek pak bílé plasty. Hliníkový rám zabírá většinu přední plochy a přechází do boků, v jedné části přebíhá z boků ve formě hliníkového pásu až na záda telefonu. Tam od sebe pás odděluje spodní snímatelný kryt baterie a vrchní kryt s čočkou fotoaparátu a diodou. Zpracování hodnotíme jako výborné, telefon je pevný jako kámen, ani bílý plast není náchylný na poškrábání.

V poslední době se nám ale u některých modelů příliš nelíbí slícování jednotlivých částí k sobě a HTC ChaCha je dalším příkladem tohoto nešvaru. Především tam, kde se pojí hliník s plastem vznikají nestejnoměrné mezírky. Nevypadá to příliš esteticky.

Design také není nic mistrovského. V našem okolí sklidil většinou negativní hodnocení a vyloženě pozitivního ohlasu jsme se nedočkali. Paradoxně za to může fakt, že se HTC pokusilo zkombinovat své typické designové prvky (oblé rohy a přechody, mřížku sluchátka a podobně) s malým displejem a qwerty klávesnicí.

Aby tomu nebylo málo, přidali designéři drobné prohnutí. Telefon se kdesi v oblasti pod displejem "láme" a klávesnice je mírně skloněna. To sice může přispívat k lepší ergonomii, ale moc hezky to nevypadá. Po podivném HTC Incredible S a ne zrovna mistrovsky tvarovaném Sensation je tak HTC ChaCha dalším nepříliš vydařeným designérským dílem od HTC.

ChaCha není reprezentativní manažerský telefon, a ani jím dle zaměření být nemá. Mladá generace mu neuhlazený a zvláštní design snáze odpustí. Díky oblým tvarům telefon padne docela dobře do ruky. Hmotnost 120 gramů je také přijatelná, stejně jako rozměry 114,4 × 64,4 × 10,7 mm.

Displej a ovládání – malá úhlopříčka a skvělá klávesnice

Androidích telefonů s úhlopříčkou displeje jen 2,6 palce mnoho není, museli bychom zalovit mezi úplně nejlevnějšími kousky, nebo se podívat na malé Xperie ze stáje Sony Ericssonu. Ještě neobvyklejší je pak uložení displeje na šířku namísto obvyklé orientace na výšku. To určuje řadu specifik u HTC ChaCha.

Displej dostal na danou úhlopříčku jemné rozlišení 320 × 480 pixelů, obraz na něm je opravdu kvalitní. Barevné podání řadíme spíše k průměru, tamtéž patří i čitelnost displeje na přímém slunci. ChaCha je na tom v tomto ohledu přesto lépe, než někteří podstatně dražší stájoví kolegové.

Ačkoli je displej kvalitní, celkově z něj moc nadšeni nejsme. Do proporcí telefonu by se určitě vešel i o kousek větší panel. Ale ani ten by nemusel příliš pomoci. HTC ChaCha totiž zcela jasně ukazuje, že operační systém Android ve své stávající verzi není příliš vhodný k dlouhodobému používání v režimu na šířku.

Jistě, na některých webových stránkách se takové zobrazení hodí a dotykové mobily s malou úhlopříčkou displeje často v tomto režimu používáme třeba pro psaní SMS. Jenže ChaCha má na psaní vlastní trumf v podobě klávesnice a orientace displeje na šířku v drtivé většině případů ubírá drahocenné místo na již tak malé ploše.

HTC se snažilo problém vyřešit tak, že některé virtuální ovládací prvky umístilo do sloupce na boku displeje namísto do lišty na jeho spodním okraji. Dost místa ale ubírá vrchní stavová lišta a v některých aplikacích se HTC vlastní logiku aplikací aplikovat nepodařilo.

Třeba při čtení e-mailů je to hodně nepříjemné, v Gmail aplikaci zabírá místo nejen horní stavová lišta, ale také řádek s identifikací odesílatele a ikonami pro odpověď, vespodu jsou tlačítka pro další činnosti. Pro samotný text tak zbývá jen asi polovina plochy displeje, což není mnoho. Především v delších textech se takto velmi špatně skroluje.

Displej telefonu je dotykový a veškeré úkony zvládne uživatel přes něj, přesto nám u HTC ChaCha chyběl směrový ovládací prvek pod displejem. Ten by usnadnil třeba posun v delších textech. Namísto tohoto prvku má ChaCha čtyři směrová tlačítka v pravém dolním rohu klávesnice. Často je oceníte při procházení textů, obzvláště pokud potřebujete něco opravit v již napsaném textu.

Přesto, ovládací prvek pod displejem by byl více po ruce a tudíž praktičtější. HTC by jej mělo i kam dát, protože pod displejem se nachází klasická čtveřice senzorových tlačítek a pod nimi, již v hliníkové oblasti, dvojice klasických kláves pro přijetí a odmítnutí hovoru. Sem by se klidně optický touchpad vešel.

Ještě zpátky k androidu na malém displeji. HTC opět použilo svou grafickou nadstavbu Sense, a to i s jejími nejnovějšími funkcemi. Je zde třeba chytrá odemykací obrazovka, ze které lze snadno a rychle spustit jednu ze čtyř vybraných aplikací. Sense se malému displeji přizpůsobilo: jednotlivé stránky úvodní obrazovky jsou určeny spíše pro jeden větší widget.

Listovat se mezi nimi nedá dokola, začíná se vždy u obrazovky nejvíce vlevo. Ta jediná také slouží ke vstupu do menu, ikona je v levém spodním rohu. V pravém spodním rohu je pak ikona nastavení pro Sense.

Pod upraveným prostředím se ukrývá operační systém Android ve verzi 2.3, 800 MHz procesor a 512 MB RAM paměti. Pro uživatelská data má telefon ale jenom asi 150 MB paměti a z toho jen 80 je po prvním spuštění telefonu volných. Větší aplikace se tak vyplatí instalovat na paměťovou kartu.

Prostředí Sense tentokrát nepůsobí tak těžkopádně. ChaCha je rychlý a svižný telefon, u kterého jsme během používání nezaznamenali žádné výrazné zpomalování, dokonce ani chvilkové zadrhávání. Tentokrát si HTC zaslouží pochvalu za implementaci systému a svého vlastního grafického prostředí.

Klávesnice telefonu, které se budeme věnovat za chvíli, umožňuje rychlé spouštění vybraných programů. Stačí to v menu nastavit a pamatovat si, jaký program jsme jakému tlačítku nastavili. Pak stačí podržet senzorové tlačítko hledání pod displejem a zároveň s ním stisknout klávesu aplikace, kterou chceme spustit.

Baterie – opět klasika

Odstavce o výdrži baterie dnešních chytrých telefonů bychom mohli psát doslova přes kopírák. Hodně záleží na tom, kdo jak mobil vytěžuje, ale výdrž delší než dva dny není ani u HTC ChaCha příliš reálná. Dosáhnete jí jen v případě, že telefon používáte jen sporadicky. Dva dny ale ChaCha vydrží vcelku bez větších potíží, i když je tu také jedno ale.

Tím je časté využívání Facebooku. Pokud si bude s touto sociální sítí hrát opravdu často, připravte se na rychle klesající ukazatel stavu baterie. Facebook vyžaduje neustálé připojení telefonu na internet a hodně dovede baterii potrápit. Nejvíc asi funkce automatického nahrávání fotografií a speciální chat aplikace, která zůstává spuštěná na pozadí. Pokud máte tyto dvě funkce aktivní, ChaCha se může baterie dožadovat už za půl dne. Ostatně, s baterií o kapacitě 1 250 mAh nemůžeme očekávat kdovíjaké rekordní výkony.

Telefonování a zprávy – špičková klávesnice

V kapitole ovládání jsme schválně vynechali popis qwerty klávesnice telefonu. Ten jsme si nechali až sem. Kolem klávesnice se totiž u HTC ChaCha točí prakticky vše. Jednoduše řečeno: klávesnice je tak skvělá, že s tímto modelem budete posílat SMS, e-maily a příspěvky na Facebook daleko raději než s kterýmkoli jiným mobilem.

Opravdu. Tlačítka klávesnice HTC ChaCha jsou dostatečně veliká i pro objemnější prsty, jejich mírně vyboulený tvar zajišťuje dokonalé hmatové odlišení jednotlivých tlačítek a minimalizuje riziko překlepů. Tlačítka mají jen krátký zdvih a odpor při psaní je relativně malý, takže i delší texty nejsou nijak namáhavé. Stisk je přitom naprosto zřetelný a mechanická odezva dává při psaní velkou jistotu. Klávesnice HTC ChaCha patří k tomu nejlepšímu, co jsme na poli chytrých qwerty mobilů měli možnost vyzkoušet.

Chválíme i výrazné popisky a dobré barevné odlišení znaků, které se píší přes funkční klávesu. Je dokonce lepší než mnohé podstatně prostornější klávesnice u mobilů s vysouvací konstrukcí. K úplné dokonalosti klávesnici chybí pátá řada tlačítek, která by usnadnila zadávání numerických znaků (ty se zadávají přes tlačítko FN v levém dolním rohu) a třeba i české diakritiky.

Možnosti psaní zpráv jsou vcelku klasické. Jsou tu e-maily včetně podpory Exchange serveru, dále klasické SMS a MMS, které se řadí do konverzací. HTC také připravilo speciální aplikaci pro chatování na Facebooku, o té ale až později.

Líbí se nám i práce s telefonní aplikací. Tu lze jednoduše spustit stiskem zeleného tlačítka. V takovém případě se objeví seznam posledních hovorů. Vyhledávání v telefonním seznamu je také hračka. Stačí na pohotovostní obrazovce na klávesnici začít psát jméno a okamžitě se objevují odpovídající výsledky.

Při hovoru jsme u HTC ChaCha zaznamenali dvě nepříjemnosti. Obě ale nějak časem odezněly, možná šlo o podivnou softwarovou chybu, která se ztratila po některém restartu telefonu. Stávalo se nám, že čidlo telefonu nedovedlo identifikovat přiložení k tváři a dotykový displej byl stále aktivní. To mělo většinou za následek spuštění hlasitého odposlechu, který je snadno přístupný pomocí velké ikony. Druhou nepříjemností byl vypadávající mikrofon, protistrana nás občas neslyšela. Tyto chyby ale pravděpodobně byly pouze nešvarem testovaného kousku.

Organizace a data – není to pracovní mobil

HTC ChaCha není svým zaměřením pracovní mobil a dokazuje to absence několika funkcí. Především tu úplně chybí balík pro práci s kancelářskými dokumenty. To je vzhledem ke kvalitní klávesnici škoda. HTC do modelu nepřidalo ani svůj obvyklý Automobilový panel, který pomáhá telefon lépe ovládat v držáku v autě a který také spouští HTC navigaci. Ta tu opět úplně chybí, v zásadě to ale tolik nevadí. K navigaci postačí Google Mapy.

Datová výbava telefonu zůstala kompletní, včetně možnosti udělat z něj wi-fi hotspot. Zajímavá je i funkce možnosti vyhledání telefonu v případě ztráty. Umožňuje to webová aplikace HTC Sense. Po dokoupení kancelářského balíku by tak mohl být z HTC ChaCha i slušný pracovní nástroj.

Internetový prohlížeč se musí tentokrát popasovat s tím, že bude všechny stránky zobrazovat v režimu na šířku. Přepnout se do zobrazení na výšku nelze a vzhledem ke klávesnici by to asi nebylo ani moc pohodlné. Delší texty ale při čtení vyžadují hodně skrolování. Krokově se lze posouvat i v prohlížeči pomocí šipek v pravém dolním rohu klávesnice, pomocí nichž se přeskakuje po odkazech v textu. Prohlížeč je rychlý a nezadrhává se, což je vzhledem k nutnosti často se po stránkách posouvat vítaná vlastnost.

Zábava – Facebook především

Speciální funkcí HTC ChaCha je Facebook tlačítko vpravo dole pod klávesnicí. V podstatě by byl telefon bez problémů použitelný i bez něj a na textu recenze by se nemuselo prakticky nic měnit. Kdo tedy o Facebook nestojí, jednoduše tlačítko nevyužije.

Tlačítko je tak trochu magické: jeho funkce se mění podle toho, kde se zrovna nacházíte. V každém případě vás ale vždy po stisku zavede na váš facebookový profil. Z pohotovostní obrazovky (a většiny ostatních aplikací) tak získáte možnost ihned napsat příspěvek na svou zeď, v prohlížeči tlačítko zajistí automatické nakopírování odkazu do příspěvku, uživateli už jen stačí zadat popisek a příspěvek odeslat.

Podobně je tomu při sdílení fotografií z galerie nebo přímo ihned po vyfotografování. Mimochodem, telefon má funkci automatického nahrávání pořízených fotek buď na Facebook, nebo na webové album Flickr.

Automatické nahrávání se dá velmi dobře nastavit a ovládat; fotky lze odesílat třeba jen jednou denně, nebo jen když je telefon připojen na wi-fi. Vybrat se dá, do kterého alba se fotky mají nahrávat. Pokud si tedy na svém profilu zřídíte album, které nikdo jiný neuvidí, dají se sem fotografie automaticky zálohovat. Album ale nelze takto zřídit z mobilu. Zajímavé je, že u fotoaparátu funguje Facebook tlačítko i jako spoušť, která nejen že pořídí snímek, ale ihned nabídne i jeho zveřejnění na sociální síti.

Dovedeme si představit i další pokročilejší funkce tlačítka. Například v Marketu by mohlo automaticky na Facebook dát odkaz na vybranou aplikaci, u kontaktů, které máme sesynchronizovány s Facebookem, by mohlo tlačítko nabízet odeslání soukromé zprávy tomuto kontaktu nebo třeba zahájit rovnou chat, pokud je on-line.

HTC ChaCha je totiž vybaveno krom běžné Facebook aplikace i vylepšeným programem pro chatování. Ten nese název ChatFb a je daleko přehlednější a pohodlnější než běžná androidí aplikace. Kontakty tu vidíme hezky roztříděné na ty, které jsou on-line, které nějakou dobu Facebook nepoužívaly a na off-line. HTC ChaCha je na tom tak z tohoto hlediska lépe než před nedávnem inovovaná aplikace Chat přímo ve webovém Facebooku. Díky této aplikaci můžete být na Facebook chatu on-line prakticky neustále.

Nedílnou součástí zábavních funkcí HTC ChaCha je fotoaparát. Má rozlišení pět megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu. Kvalita fotografií nijak výrazně nenadchne, ale ani neurazí.

Fotoaparát patří, co se kvality týče, k lepšímu průměru, třeba stájový kolega HTC Desire S fotí o malinko lépe. U fotografií z modelu ChaCha poměrně výrazně klesá ostrost směrem k okrajům, fotoaparát také trpí pro spoustu dnešních mobilů typickým neduhem – střed fotek má nádech dorůžova.

Facebookové HTC tak vytváří fotky dostatečně kvalitní na zveřejnění na sociální síti, ale v portfoliu výrobce a na trhu jednoduše najdeme i podstatně lepší fotomobily.

Shrnutí – Facebook a rychlé psaní

HTC ChaCha je poměrně neobvyklý mobil. Qwerty telefonů s androidem a klávesnicí přímo pod displejem je pramálo a u nás je ChaCha asi jediným kouskem svého druhu. Soupeře můžeme hledat třeba ve starší Xperii X10 Mini pro, která má ale nižší rozlišení displeje a méně pohodlnou vysouvací klávesnici. Na druhou stranu je menší a levnější. Dalším soupeřem může být třeba Samsung Galaxy 551. Ten má větší rozměry a větší displej, ovšem s horším rozlišením. Jeho výhodou je opět nižší cena.

Jedinou opravdovou konkurencí pro HTC ChaCha by měl být nový Sony Ericsson Xperia Mini Pro, na jehož příchod na trh ale stále čekáme. S cenou zhruba 7 000 korun se navíc ChaCha pohybuje v kategorii, která není příliš nabitá. Nad ním stojí skvěle vybavené multimediální mobily s velkými displeji, pod ním výběhové modely nebo přístroje s horší výbavou. ChaCha je tak za dané peníze zajímavým zařízením, které nad ostatními vyčnívá špičkovou klávesnicí a propracovanou integrací Facebooku.

