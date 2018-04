Konec placeného volání? Facebook spouští bezplatné hovory z aplikace

Podle serveru The Verge spustil Facebook funkci volání v aplikaci pro iPhone nejdřív v Kanadě a od tohoto týdne i v rámci USA. Rozšíření služby mimo severoamerický kontinent a do přístrojů s Androidem a Windows Phone zatím nebylo oznámeno, ale je pravděpodobné, že s ním Facebook vyrukuje poměrně brzy. Spekuluje se i o možnosti volání z osobních počítačů.

Volání přes internetový protokol (VoIP) není ničím novým a na mobilech funguje už léta. Například Microsoft po akvizici Skypu, jednoho z hlavních hráčů na poli VoIP, začal tuto službu přímo integrovat do smartphonů s jeho operačním systémem Windows Phone.

Právě Skypu se dávala velká šance prosadit VoIP v mobilech. Jenže se tak dosud nestalo. Důvodem je nutnost mít nainstalovaný program (aplikaci) v co nejvíce telefonech, aby to pro lidi bylo pohodlné. A to se zatím ve velké míře nepodařilo. Jenže Facebook je jiná káva. Aplikaci Facebooku má nainstalovanou většina majitelů smartphonů a navíc v ní mají velkou část svých přátel.

Volání přes Facebook je navíc velmi jednoduché. Stačí otevřít konverzaci s protistranou a místo psaní zmáčknout nové tlačítko, které vytáčí hovor. Služba funguje přes wi-fi i mobilní sítě a podle prvních zkušeností je kvalita hovoru velmi dobrá.

Operátoři musí mít z podobných služeb velký strach. Už teď různé messengery, integrované e-maily a nebo i konverzace přes Facebook ukrajují operátorům příjmy z SMS. Pokud se rozšíří bezplatné volání přes Facebook, tak už mohou mít docela závažné problémy.

Hlavním zdrojem příjmů operátorů tak budou poplatky za datové tarify, u volání a SMS se už nyní ve světě přechází hojně na neomezené tarify, což je jediná možnost, jak přesvědčit zákazníky, aby zůstali u klasických služeb.

Je velmi pravděpodobné, že stejný postup budou muset letos zvolit i tuzemští operátoři. Zejména pokud Facebook spustí své volání v Evropě a nejen pro iPhone, ale i pro telefony s Androidem.