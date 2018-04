Facebook v těžkém podezření: údajně sleduje SMS majitelů androidu

Aplikace Facebooku pro takzvané chytré telefony (smartphony) s operačním systémem Android požaduje povolení pro úpravy uložených SMS v telefonu či na SIM kartě.

Facebook připustil, že to pro něj technicky možné je, ale zdůraznil, že se to týkalo jen malého množství testů a že přístup k SMS "není uplatňován u většiny uživatelů" mobilních telefonů.

Uživatelé internetu a komunikačních sítí si podle gnt stále více uvědomují úskalí, která přináší přílišné vystavování se na webu. Může vzniknout atmosféra nedůvěry. Britský tisk totiž podobně kritizuje i sítě Flickr, YouTube či Yahoo! Messenger.

"Je to výzva, aby si lidé dávali dobrý pozor na to, co s nějakou aplikací povolují či nepovolují. Uživatelé chytrých telefonů tomu zatím zpravidla nevěnují pozornost," tvrdí francouzský server.