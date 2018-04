Facebook prý připravuje vlastní mobil, firma to ale popírá

Vlastní mobil od Facebooku by prý měl podle všeho lépe integrovat kontakty a vůbec využívat všech možností této sociální sítě. Facebooku prý již nestačí současná integrace do mobilů pomocí aplikací. Podstatně většího propojení sociální sítě s mobilním telefonem může firma dosáhnout jen tehdy, když bude mít pod kontrolou samotný operační systém. Zdroje dále tvrdí, že operačním systémem "facebook phonu" by mohl být výrazně upravený Android.

Facebook ale přípravu mobilu popírá. Těžko říci, kde je pravda. V minulosti například stejným způsobem Google popíral přípravy telefonu Google Nexus One.

Tiskový mluvčí Facebooku Jaime Schopflin prohlásil: "Facebook žádný mobil nepřipravuje. Náš cíl vždycky byl propojovat telefony a aplikace se sociálními sítěmi. Práce se současnými platformami a operačními systémy je dobrou cestou, jak toho dosáhnout. Příkladem je třeba telefon INQ1, který byl pro svojí integraci s Facebookem nejdřív nazýván Facebook phonem. Možná, že lidé budou chtít novým mobilům s hlubokou integrací Facebooku říkat facebook phony, protože to dobře zní, ale výroba samotných mobilů? To není to, na čem pracujeme."

Jenže spekulace podporuje i několik faktů. Pro Facebook totiž pracuje například Joe Hewitt, který pomáhal vyvíjet prohlížeč Firefox a pro společnost Parakey vyvíjel webový operační systém. Hewitt má také na svědomí webové aplikace Facebooku. Další zajímavou osobou je Matthew Papakipos, který do června vedl projekt Chrome OS u Google. Podle mluvčího Schopflina ale oba pánové pracují právě na těsnějším propojení Facebooku s mobily a na vývoji aplikací v HTML5.

Ať nakonec Facebook svůj mobil chystá nebo nechystá, jisté je, že jistý smysl by přístroj dával. Facebook ma obrovskou uživatelskou základnu, jeho uživatelé jsou s ním spjati podstatně víc než třeba s Googlem. Navíc používají řadu velmi specifických aplikací, které prozatím často na mobilních platformách nefungují. Je tu ale samozřejmě i několik argumentů proti. Na telefonech si vylámali v poslední době zuby hned dva giganti počítačového průmyslu. Google nejprve upustil od vlastního telefonu Nexus One, doslova fiaskem pak skončily sociální telefony Kin od Microsoftu.