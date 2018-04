Mobil od Facebooku bude. Nechceme být jen aplikací, říká zdroj z firmy

Sociální síť Facebook uvede na trh vlastní mobilní telefon. Do prodeje by se měl dostat už příští rok. O chystaném telefonu se spekulovalo už dříve, nyní o něm s odvoláním na zaměstnance firmy informuje na svém webu deník The New York Times.