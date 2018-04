Účet na Facebooku si zrušil i spoluzakladatel Applu Steve Wozniak

Přestože se šéf Facebooku Mark Zuckerberg nechal slyšet, že kampaň #DeleteFacebooku žádný velký odliv uživatelů jeho sociální sítě nezpůsobila, množí se případy, kdy síť opouštějí vůdčí osobnosti technologického světa.

Koncem března smazal firemní účty společností Tesla a SpaceX jejich zakladatel Elon Musk, čímž reagoval na množící se výzvy uživatelů na Twitteru (více v článku: Musk smazal Facebook firem Tesla a SpaceX).

Nyní se k němu přidal i Steve Wozniak. Ten sice není podnikatel velikosti majitele Tesly, ve světě internetu je však respektovanou tváří a jeho krok může k témuž inspirovat spousty dalších uživatelů, jak se to bezpochyby stalo i v případě Elona Muska.

„Uživatelé svěřují Facebooku leckdy veškeré detaily svého života a Facebook z toho ždímá obrovské peníze na reklamě. Zisk je tedy generován na základě údajů uživatelů, ale oni sami z toho nic nemají,“ uvedl Wozniak pro deník USA Today.

Nad reklamou a spamy neexistuje žádná kontrola, říká Wozniak

Raději si zruší účet na Facebooku, než aby jeho osobní údaje byly využívány k reklamním účelům. V této souvislosti vyzdvihl společnost Apple pro způsob, jakým respektuje soukromí uživatelů svých produktů. „Apple vydělává na svých produktech, v případě Facebooku jste tím produktem ke generaci zisku vy sami,“ neskrývá zklamání z nedávné kauzy Wozniak.

V reakci pro USA Today doplnil, že byl nemile překvapen rozsahem shromažďovaných dat, což zjistil při editaci a mazání informací ze svého profilu před jeho zřejmě permanentní deaktivací.

Překvapením bylo, v kolika kategoriích reklam od nejrůznějších inzerentů uvázl a musel se jich při úklidu profilu zdlouhavě zbavovat. „Reklamy a spam jsou dnes špatné a neexistuje nad nimi žádná kontrola ani transparentnost,“ dodal někdejší obchodní partner Steva Jobse.

Nejde přitom o jeho první kritická slova na adresu internetových korporací. Loni na mezinárodní konferenci v Montrealu uvedl, že se Facebooku a Googlu snaží vyhýbat právě kvůli obrovskému množství nástrojů ke sběru a shromažďování dat od uživatelů, které pak využívají k cílení reklamy na sociálních sítích.

Facebook kritizuje i šéf Applu

Neobvykle silnou kritiku v této souvislosti spustil šéf Applu Tim Cook. V rozhovoru pro server Recode a deník MSNBC by dotázán, co by v případě takové krize dělal na místě ředitele Facebooku Marka Zuckerberga. „V takové situaci bych nebyl,“ odvětil krátce a dodal, že Apple například každou aplikaci před zařazením do App Store velmi důsledně kontroluje právě z pohledu ochrany osobních údajů.

„Neztotožňujeme se s názorem, že necháte kohokoli nahlédnout do svých údajů a pokud ne, nevěříte ve svobodu projevu,“ doplnil Cook a zpochybnil také praktiky sociálních sítí, které skrze reklamu zpeněžují osobní údaje uživatelů.

Pokud by podle něj Apple zpeněžil zákazníka, tedy v případě, že by jejich produktem byl zákazník, jak to uvedl Steve Wozniak na adresu Facebooku, pak by kalifornský gigant mohl vydělat spoustu peněz. V Applu se však rozhodli nic takového neudělat.

Toto vyjádření je však v rozporu s avizovaným rozšířením streamovací služby Apple Music, skrze kterou budou moci inzerenti na základě preferencí hudebních žánrů uživatelů této služby reklamu lépe cílit. Budou tedy mít díky Applu v rukou podobné informace, jako mají dnes zadavatelé reklamy z Facebooku.

Kauza dohnala šéfa Facebooku až do Kongresu

Na kritiku šéfa Applu Zuckerberg reagoval v rozhovoru pro deník Vox, když jeho slova označil za extrémně ostrá. Facebook je podle něj součástí uskupení firem, které tvrdě pracují, aby mohly poskytovat služby bezplatně, což podle něj rozhodně neznamená, že by se o uživatele nestaraly.

Kritika jeho společnosti však byla natolik silná, že o kauze přišel promluvit i na půdu amerického Kongresu. Nikdy dříve tam Zuckerberg nevystoupil. Třiatřicetiletého majitele Facebooku senátoři grilovali dva dny po několik hodin, během kterých čelil nepříjemným otázkám v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Senátor Richard J.Durbin ze státu Illinois se jej například dotázal, zda by mu nevadilo sdílet jméno hotelu, kde strávil předchozí noc, nebo seznam lidí, se kterými v uplynulém týdnu komunikoval. „Ne, pravděpodobně bych tyto informace veřejně nesdílel,“ odvětil po dlouhém zaváhání Mark Zuckerberg.