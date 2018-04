Facebook mobil zřejmě bude. S Windows Phone

Jedním z důvodů, proč myšlenka Facebook mobilu nebyla realizována, je fakt, že Facebook asi příliš nechce, aby jeho vlastní telefon fungoval na androidu od Google. Je to logické: Google a Facebook jsou konkurenti, a to nejen na úrovni sociálních sítí, ale především na úrovni prodeje internetové reklamy.

Facebook podle serveru BusinessInsider uvažoval o tom, že si postaví svou vlastní verzi androidu, jako má třeba Amazon pro tablet Kindle Fire. Na systému jsou prý už udělány i některé práce. Microsoft se ale snaží Facebook přesvědčit, že má vlastní vývoj zahodit a pro svůj telefon použít systém Windows Phone.

Argumenty Microsoftu jsou, že - na rozdíl od Google - se jeho zájmy a zájmy Facebooku nekříží. Firma také tvrdí, že ví, jak takový telefon postavit a navíc má rozsáhlé kontakty v celém odvětví. To by mělo pomoci dostat případný Windows Facebook telefon k operátorům a do distribučních sítí.

Naopak Microsoft by se rád svezl na vlně popularity největší sociální sítě a konečně dostal Windows Phone mezi lidi. Spolupráci by mohl nahrávat i fakt, že Microsoft vlastní ve Facebooku od roku 2007 malý podíl: asi 1,6 %.

Projekt Facebook mobilu je ale i tak stále nejasný. Pokud takový telefon nakonec vznikne, nejspíš to nebude v řádu několika měsíců.