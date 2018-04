Facebook vám na mobilu schovává zprávy. Už zase

V minulosti jste možná ve verzi Facebooku pro PC přehlédli několik důležitých zpráv, protože místo do klasického inboxu byly doručeny do složky „ostatní“ (nově se složka jmenuje „žádosti zpráv“). Bylo to zejména z důvodu, že jste navzájem nebyli na této sociální síti přátelé, popřípadě se Facebook zkrátka rozhodl, že jde o spam.

Facebook se nedávno tento systém rozhodl mírně upravit a složku jednak přejmenoval a jednak učinil trochu viditelnější, nicméně se i tak může stát, že o ní dlouhou dobu nebudete mít ani tušení. Co však Facebook vymyslel ve své aplikace Messenger, je skutečná hra na schovávanou.

Žádosti o zprávy od osob, s nimiž nejste na Facebooku přáteli, schovává Messenger do podsložky Lidé.

Pokud tuto aplikaci vlastníte, tak se běžte přesvědčit sami. Otevřete aplikaci a přejděte na nabídku, kde se nachází váš profil, nastavení a další, tedy tu, která je úplně vpravo. Zvolte „Lidé“ a zde najdete složku „Žádosti o zprávy“. Na některé z vás zde pravděpodobně budou čekat i třeba několik měsíců staré zprávy.

Ačkoliv se Facebook ohání tvrzením, že jen filtruje spam, spousta z vás určitě narazí na zprávy od lidí, kteří se s nimi zkrátka jen z toho či onoho důvodu potřebovali spojit.