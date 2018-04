Volejte a pište zdarma, populární Messenger už netrvá na Facebooku

Komunikačních nástrojů je dnes celá řada a popularita aplikací WhatsApp a Viber zastiňuje kdysi populární ICQ nebo například VoIP klasiku jakou je Skype. Mnoho uživatelů ovšem jako univerzální komunikační platformu používá Facebook a jeho Messenger. Ten se před nedávnem naučil i telefonovat a to jak v aplikaci pro chytré telefony, tak ve své webové podobě.

V nejnovější aktualizaci aplikace pro chytré telefony teď Facebook umožnil registraci bez toho, aniž by měl uživatel klasický účet na sociální síti. K registraci stačí do formuláře zadat telefonní číslo. Uživateli následně přijde potvrzovací SMS s kódem, který stačí zadat do aplikace a je hotovo – proces je v podstatě stejný jako u Viberu. Člověka, se kterým si chce uživatel volat, pak lze vyhledávat pomocí telefonního čísla, je tu i možnost synchronizovat kontakty s adresářem v telefonu, pak k onomu vyhledání dojde v podstatě automaticky.

Přidávat si kontakty pouze vyhledáním jména, jako by uživatel hledal nového přítele na Facebooku, ovšem nefunguje. Podobně z webového uživatelského rozhraní Facebooku nejde tento kontakt, který si čistě aktivoval pouze Messenger, vyhledat a přidat do přátel. Ukazuje to určité oddělení obou světů, které může řadě uživatelů vyhovovat. Na Facebook Messengeru je přeci dnes k zastižení ledaskdo, přitom samotný Facebook jako takový pro komunikaci přes Messengera používat nepotřebujete.

Pro uživatele, kteří chtějí čistě mobilní komunikaci zdarma, se tak Facebook Messenger stává jednou z atraktivních alternativ. Je ovšem velká škoda, že jeho propojení nefunguje i ve webové verzi. Účtem, který si uživatel vytvoří při přihlášení telefonním číslem, se totiž nedá přihlásit do webového rozhraní, které se nachází na adrese Messenger.com. V aplikaci totiž nelze k účtu přidat heslo. Na webu se pro změnu nedá (alespoň prozatím na území ČR) provést samotná registrace. Je ovšem možné, že se to časem změní.

Až dovolí Facebook stejné přihlášení jen pomocí účtu navázaného na telefonní číslo i ve webovém messengeru, stane se z něj opravdu univerzální komunikační nástroj. Webové rozhraní na počítači může být například snáze použitelné pro starší osoby. S nainstalovaným plug-inem dovolí i webová verze stejné úkony jako aplikace v mobilním telefonu.