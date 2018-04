Bez reklamy ani ránu. Bude už i na Facebook Messengeru v mobilu

Omezený betatest zobrazování cílených reklam přímo v mobilním Messengeru spustil Facebook letos v lednu v Austrálii a Thajsku. Po ukončení testování je pravděpodobné, že se tento z pohledu uživatelů nešvar rozšíří do celého světa. Podle informací serveru The Verge by se tak mělo stát do konce tohoto roku.

Hlavní stránka Messengeru tak výhledově ztratí současný vzhled, mezi jednotlivé chaty se totiž začne přimíchávat cílená reklama. Firmy budou mít také nově možnost opětovného spojení s uživateli, s nimiž byli ve vzájemném kontaktu, a to prostřednictvím sponzorovaných zpráv.

Tento krok Facebooku byl jen otázkou času - na „timeline“ Facebooku nejsou totiž reklamy „šité na míru“ danému uživateli novinkou. Totéž platí i v případě Instagramu, kdy pro uživatele specifické reklamy narušují přehled příspěvků ze sledovaných účtů.

Jakkoli je takový krok uživateli nelibě přijímán, stěží proti němu cokoli podniknou. Reklamy jsou totiž pro Facebook jediným zdrojem příjmů z těchto jinak bezplatných služeb. Nejnověji tak tento ze strany společnosti logický krok pocítí zhruba 1,2 miliardy uživatelů, kteří Messenger měsíčně používají.

Podle sdělení Facebooku se začnou reklamy na domácí obrazovce Messengeru zobrazovat malému procentu uživatelů již koncem července, zpětné reakce společnost využije k případnému vyladění aplikace. V nadcházejících měsících se pak „dočkají“ i zbývající uživatelé. Bude zde sice možnost reklamu skrýt, ovšem pouze dočasně.

Jedinou nadějí je fakt, že Facebook v souvislosti se zavedením zobrazování cílené reklamy ani jednou nezmínil „dietní“ Messenger Lite, jehož předností je nejen úspora místa v telefonu, ale i dat (více zde) - nabourání přehledu chatů reklamou by se zajisté na celkové datové spotřebě nepříznivě promítlo.