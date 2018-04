Vyzkoušeli jsme Facebook Home. Android hodně zjednoduší

Facebook připravil grafickou nadstavbu Androidu Home proto, aby se jeho vlastní prostředí dostalo do co největšího množství mobilních telefonů. Jenže k tomuto cíli mu ještě zbývá pořádný kus cesty. Home bude od pátku 12. dubna k dispozici uživatelům vybraných mobilních telefonů v USA a teprve postupně se bude rozšiřovat i do dalších zemí a poroste počet podporovaných telefonů.

Jak potvrdil náš krátký test betaverze programu, prostředí zřejmě bude vyžadovat model od modelu alespoň částečné ladění, takže ho nejspíš nikdy nepůjde nainstalovat na opravdu kterýkoli androidí telefon. Ale na ty nejdůležitější modely se určitě dostane.

Zatím jen ochutnávka

První test Facebook Home můžeme brát spíše jako malou ochutnávku. Vyzkoušeli jsme totiž betaverzi, která unikla na internet z vývojové verze ROM pro nový telefon HTC First. To je první model, kde je Home předinstalován v továrním nastavení. Testovací verzi Home zveřejnil na svých stránkách například server MoDaCo, odkud si můžete trojici aplikačních souborů stáhnout k vyzkoušení také.

Má to ovšem několik podmínek. Zaprvé je nutné počítat s opravdu velmi omezenou, nebo žádnou funkčností programu na vašem zařízení. Dále musí mít telefon displej o rozlišení maximálně 1 280 × 768 pixelů a uživatel musí mít zapnutou možnost instalace z neoficiálních zdrojů. Poslední podmínkou je, že v telefonu nesmí být nainstalovaná klasická Facebook aplikace.

Součástí experimentální verze Home je totiž aplikace vlastní. U řady telefonů jde Facebook odinstalovat. Pokud je však pevnou součástí ROM, máte nejspíš smůlu (nebo musíte jít cestou Rootu). Nemusíme nejspíš zdůrazňovat, že pokud se rozhodnete s Home experimentovat, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Možná bude trochu fungovat

K vyzkoušení Facebook Home je nutné nainstalovat trojici aplikací v experimentální verzi a ani po splnění všech zmíněných podmínek není jisté, že bude fungovat. Home jsme zkoušeli na několika androidích telefonech, které jsme dokázali zbavit původní Facebook aplikace. Na Huawei Ascend Y300 se program vůbec nerozběhl, na Samsungu Galaxy S II naběhne úvodní displej a pak se opět objeví klasické TouchWiz. Částečného úspěchu jsme se tak dočkali jen na Samsungu Galaxy S III.

To je jeden z telefonů, který má být podporován od začátku oficiálního uvolnění aplikace, takže je to docela logické. I tady jsme ovšem mohli zkusit jen něco málo. Alespoň jsme tak získali představu, jak bude nové uživatelské prostředí v praxi fungovat. Na poměry Androidu to bude docela zvláštní a neobvyklé. Facebook Home totiž celý Android na první pohled hodně zjednodušuje. To by mohlo být pro řadu uživatelů velkým lákadlem, avšak často jen do doby, než přijdou na omezení.

Vše se točí okolo jedné obrazovky

Základem Facebook Home je hlavní obrazovka, na které mají kolovat celou její plochu pokrývající obrázky s příspěvky vašich přátel na Facebooku. Ani tuto hlavní funkci jsme otestovat nemohli, protože i když se nám jednou na našem testovacím telefonu podařilo z domovské obrazovky k Facebooku přihlásit, telefon nebyl schopen obsah synchronizovat.

Navíc po prvním přihlášení celé prostředí zčernalo, a když jsme se pokoušeli Home různými způsoby reinstalovat, už se nám nepodařilo k účtu přihlásit. Bohužel tak zatím nevíme, jak zde budou vypadat jiné fotografie než ty z reklamních materiálů Facebooku.

Na hlavní obrazovce se v horním okraji může nebo nemusí zobrazovat stavová lišta, v menu (o tom později) je k tomu určena speciální volba. Z hlavní obrazovky s rotujícími fotkami se lze dostat na několik míst. Základem je tah kousek vzhůru, zhruba do třetiny displeje. Po něm se objeví jakési rychlé menu a přístup k seznamu programů. Seznam je vlevo a skroluje se tu shora dolů. Další obrazovky slouží k umístění oblíbených aplikací. Kdo je zvyklý na widgety různého druhu, má smůlu. Hlavní obrazovka a dvojí úroveň menu, to je vlastně celé prostředí.

Rychlá zkratka a zprávy v novém

Z úvodní obrazovky se lze ještě dostat tahem za ikonu s profilovou fotografií ještě ke dvěma dalším funkcím: vlevo je to fotoaparát, vpravo pak poslední spuštěný program, což je jakési zrychlení návratu k započaté činnosti.

V podstatě standardně fungují další ovládací prvky. Horní stavová lišta se dá stáhnout jednoduchým tahem dolů, i když ji má uživatel v menu schovanou. Klávesa menu vyvolá menu s několika volbami, jednou z nich je nastavení chatu a další celkové nastavení aplikace. Volby tu například umožní nastavit interval obnovování obsahu prostředí.

Home tlačítko si kromě toho, že vrací uživatele na obrazovku s fotografiemi, zachovává svou funkci. Jedním stiskem tak vyvolá podobně jako tah vzhůru nabídku aplikací, dvojitým u Galaxy S III funkci S Voice a podržením se objeví nabídka spuštěných programů. I tlačítko Zpět si zachovává svou funkci.

Zajímavostí je provedení práce se zprávami. Klasická aplikace pro Facebook chat se totiž stará i o SMS a MMS. Je to trochu nezvyk, ale funguje to docela dobře. Zatím jsme však kvůli polofunkční aplikaci neměli šanci vyzkoušet funkci Chatheads a vlastně ani upozornění. K účtu jsme se nepřihlásili a na příchozí SMS nás testovací prostředí neupozornilo. Právě na tom, jak budou upozornění v praxi fungovat, však asi hodně záleží celkový úspěch Facebook Home.

Pokud se budou na hlavní obrazovce zobrazovat jen vybraná upozornění, nebude to nejspíš ideální řešení. Jelikož je u Home nutné prakticky pro všechny funkce spouštět z menu patřičné aplikace, upozornění jsou jednou z mála zkratek. Už teď nám například chybí snadný a rychlý přístup k seznamu hovorů, kdy je nutné si telefonní aplikaci přidat do panelu pro rychlé spuštění.

Drobnosti ano i ne

Facebook Home přidá do menu telefonu ještě položku nazvanou More (tedy více). Tou je možné se dočasně vrátit do základního grafického prostředí telefonu. Samozřejmě lze Home kdykoli přestat používat, je však nutné v menu nastavení systému najít položku aplikace, vyhledat právě Home a zrušit přiřazení této aplikace jako základní. Vyzkoušet Home (až bude k dispozici v jeho finální podobě) se tak nikdo bát nemusí.

Určitě to bude prostředí, které řadu uživatelů zaujme, jiní mu však na chuť nepřijdou. Důvod přitom bude v obou případech stejný. Home Android hodně zjednodušuje a řadu různých zkratek a cest, jak docílit svého, vlastně ruší a soustředí se hlavně na provázání se sociální sítí. Důkazem je, že například v seznamu zkratek k aplikacím vždy v horní liště najdeme ikony pro napsání příspěvku na Facebook, pořízení a nahrání fotografie nebo nahlášení aktuální pozice. K jiným důležitým funkcím však musíte hledat ikonu patřičného programu.

Výhodou Home je fakt, že bude k dispozici zdarma. Vyzkoušet jej tedy může opravdu kdokoli, a pokud se mu zalíbí, může ho začít používat. Nás však zatím prostředí Facebook Home příliš nepřesvědčilo. A vůbec nejde o faktickou nefunkčnost testované verze. Jde o logiku prostředí. Je to prostě příliš mnoho Facebooku a nic dalšího. Ale kdo ví, třeba Home po delší době používání přijdeme na chuť. Až se objeví finální verze, určitě přineseme její test.