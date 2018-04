Facebook Home je průšvih. Do propasti táhne i HTC First

Vstup Facebooku na pole ryze mobilní se příliš nevydařil. Zatímco jeho aplikace pro práci se sociální sítí nebo známý Messenger jsou hitem, uživatelská nadstavba Facebook Home je doslova průšvih. Teprve měsíc po uvedení dosáhla aplikace milníku jednoho milionu stažení. A od té doby zájem spíše opadá, vypovídá o tom alespoň graf na stránce programu v Play Store. Navíc žádná statistika nehovoří o tom, kolik uživatelů Home jen vyzkoušelo a pak se vrátili zpět k původnímu prostředí telefonu.

Home s sebou táhne do propasti i jinak slibně vypadající smartphone HTC First, který měl tu čest být vůbec prvním zařízením s tímto prostředím. Telefon se začal prodávat v USA krátce po uvedení Home, ovšem zájem zákazníků je naprosto minimální. A to i přesto, že operátor AT&T velmi rychle dotovaný telefon zlevnil z původních 99 dolarů (zhruba dva tisíce korun) na 99 centů (20 korun).

Za mobil se 4,3palcovým HD displejem to určitě není špatná cena. Jenže zákazníci se nehrnou. A na vině není výbava, ale právě uživatelské prostředí. HTC First se mělo postupně dostat i na další trhy, ale teď je tento postup zastaven. V Británii, kde si jej mohli uživatelé předobjednat, se vůbec nezačne prodávat. Pro HTC, které v poslední době sužuje jeden neúspěch za druhým, je to další hořká pilulka.

HTC First je také důkazem toho, že za neúspěchem Facebook Home nestojí zatím jen docela úzké spektrum podporovaných telefonů. Potíž je v prostředí samotném, jak ostatně ukazují hodnocení aplikace v Play Storu. Tam má Home dost tragické hodnocení 2,3 hvězdičky z pěti. Alarmující je především to, že výrazná většina hodnotících dala prostředí jen jednu jedinou hvězdičku, tedy nejnižší možné skóre. Ale je tu i drobný náznak možného úspěchu: asi 20 procentům hodnotících se Home vyloženě líbí a dali mu plné skóre pět hvězdiček.

Nejvíce kritiky se na Home snáší proto, že toho moc neumí. Podle uživatelů jsou příliš omezené možnosti nastavení i samotné schopnosti uživatelského prostředí. Z komplexního smartphonu s řadou chytrých funkcí a detailním nastavením chování různých aplikací se s nainstalováním Facebook Home stane jakási zjednodušená verze, která veškeré pokročilé možnosti skryje až hluboko pod vrstvu světa Facebooku.

Facebook si je kritiky vědom. Serveru Engadget to potvrdili zástupci britského operátora Everything Everywhere, u kterého si zákazníci předobjednávali HTC First. "Na základě zpětné vazby od uživatelů se Facebook rozhodl soustředit na přidání nových možností přizpůsobení prostředí Facebook Home," prozradili zástupci operátora s tím, že na základě tohoto rozhodnutí Facebook také doporučil odložit start prodeje HTC First.

Jak velká vylepšení Facebook chystá a zda pomohou prostředí k lepší odezvě od uživatelů, to ukáže až čas.