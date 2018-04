KOMENTÁŘ: Facebook Home je chyba a zároveň návod, jak zlepšit Android

Krátce po představení Facebook Home se objevila celá řada otázek, které novinku od Facebooku doslova obklopily. K čemu je to dobré? A co na to Google? Dobré to k mnoha věcem nejspíš není a Google určitě nebude mít radost.

Na první pohled vypadá Facebook Home jako výborný nápad, osvěžení na poli uživatelských prostředí pro operační systém Android. Jenže při detailnějším zkoumání vypluje na povrch celá řada nedostatků a chyb, které budou způsobovat potíže.

Cesta na mobilní pole

Přitom důvod, proč něco jako Facebook Home vzniklo, není vůbec špatný a nepochopitelný. Facebook logicky hledá cestu, jak se více angažovat na mobilním poli. Na tom není nic divného, internetové dění se s velkou silou přesouvá na mobilní platformy a podle nedávných výsledků například polovina uživatelů největší sociální sítě světa k ní přistupuje právě z mobilních přístrojů.

Dlouho se spekulovalo, že Facebook představí svůj vlastní mobilní telefon. To by mu vzhledem k celkové miliardě uživatelů mnoho nepomohlo, protože je jasné, že ke všem svůj mobil nedostane. Speciální aplikace, nebo uživatelské prostředí, to je něco jiného. A v principu na Facebook Home vlastně nic špatného není. Jenže zatímco v teorii je to skvělý nápad, praktické provedení dost silně pokulhává.

Omezení jako naschvál

Základním problémem Home je jeho sebestřednost, vlastně tedy sebestřednost Facebooku. Nové uživatelské prostředí je tak silně propojeno sociální sítí, že v podstatě zapomíná na všechno ostatní. A efektně řešená upozornění nebo vyskakovací hlavičky přátel při chatu jsou sice zajímavé nápady, kterým však chybí funkce, z nichž na většinu jsou uživatelé operačního systému Android zvyklí.

Chybí pro Android tolik typické widgety. Ale dobrá, ty mnozí rádi oželí. Vlastně jedinou předností Facebook Home je totiž fakt, že uživatelské prostředí Androidu výrazně zjednodušuje. Jenže to třeba na úkor toho, že si uživatel musí řadu věcí nastavit a zkratky k některým aplikacím jsou hůře dostupné než v běžné verzi systému. Potíž je také v tom, že Facebook Home se tváří jako plnohodnotné uživatelské prostředí, jenže jím ve skutečnosti není.

V první řadě je to prostě facebookový klient, který teprve poté slouží i k dalším činnostem. Home tak trochu schovává z přímého dohledu služby Google a další aplikace, což nemusí každému vyhovovat. Potíž je v tom, že toto upozadění dalších služeb nelze nijak změnit. Zatímco u běžných androidích telefonů lze sledovat i další sociální sítě (Google+, Twitter, Pinterest a řadu dalších) pomocí widgetů, tady to nejde.

Ikony mají i jiní

Na první pohled se zdá, že na absenci widgetů a změně zažitých přístupů k běžnému používání Androidu není nic špatného. Ostatně, bez widgetů a jen s ikonami si iPhone bohatě vystačí už řadu let. Jenže extrémní navázání na Facebook nevyvolává příliš dobrý pocit (navíc tu opět budou obavy o ochranu soukromí). Prostředí naroubované na to stávající se samozřejmě bude místy projevovat. Facebook nejspíš časem do Home přidá další funkce a rozšíří jeho možnosti, ovšem těsného propojení se pochopitelně nezbaví.

Facebook by potřeboval nenápadnější integraci. Vůbec by nevadilo, kdyby Home bylo opravdu obecné prostředí se širokými možnostmi nastavení a integrací celé řady služeb. Nikoliv na úrovni integrace Facebooku, to je pochopitelné, ale alespoň do určité míry.

Vytvoří si konkurenci

Facebook tak vlastně dal návod nezávislým programátorům a vývojářským studiím, jak mohou Androidu přinést inovativní tvář a nový způsob ovládání. Různé nadstavby a grafické úpravy Androidu samozřejmě existují už dlouhou dobu a Facebook Home rozhodně není první z nich. Jenže pomůže tento způsob úpravy Androidu zpopularizovat. Právě teď je vhodná příležitost na uvádění podobných aplikací, které se navíc z díla Facebooku poučí.

Facebook Home tak určitě není špatný nápad a své uživatele si najde. Ale rozhodně nebude tou spolehlivou a pravou cestou Facebooku na mobilní pole. O jeho ovládnutí zatím (naštěstí) nemůže být ani řeč.