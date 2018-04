Facebook Home je upravené prostředí pro Android. První ho dostane HTC First

Nové uživatelské prostředí Facebook Home představil na tiskové konferenci Mark Zuckerberg, zakladatel největší sociální sítě na světě.

Facebook Home je klasickou uživatelskou nadstavbou prostředí operačního systému Android. Přirovnat jej tak můžeme k Sense od HTC nebo TouchWiz od Samsungu a dalším podobným prostředím. Svou propracovaností patří k těm nejvýraznějším úpravám systému od Googlu. Aplikace změní odemykací obrazovku, úvodní obrazovku i řadu dalších částí uživatelského prostředí.

Nainstalovat jej bude možné na smartphony s operačním systémem verze Ice Cream Sandwich (4.1) nebo Jelly Bean (4.2), a to od 12. dubna. Zpočátku ovšem pouze v USA a na omezeném množství telefonů. Mark Zuckerberg však slíbil, že chce novinku rychle rozšířit i na další trhy a smartphony. V Evropě by tak nemělo mít nové prostředí příliš velké zpoždění. Jako první se na něj mohou těšit uživatelé telefonů HTC One X, HTC One X+, Samsung Galaxy S III a Samsung Galaxy Note II. Chystá se i podpora pro nové HTC One a Samsung Galaxy S 4.

Prvním smartphonem s Home však bude model HTC First. Ten byl představen zároveň s novým uživatelským prostředím a je to zatím jediný přístroj, který dostane Facebook Home jako standardní uživatelské prostředí. Pro uživatele tak půjde o cestu, jak si pořídit HTC bez UI Sense.

Facebook ne-telefon

O představení HTC First se hodně spekulovalo už před tiskovou konferencí Facebooku. Zatímco technické údaje novinky byly vcelku známy, nejasná byla strategie prodeje. Nakonec se ukázalo, že First není telefonem značky Facebook, ale klasické HTC. Prodávat se začne už 12. dubna u amerického operátora AT&T. Dotovaná cena činí 99 dolarů s úvazkem, což řadí přístroj v USA do střední třídy.

Výbava je vcelku slušná. Displej má úhlopříčku 4,3 palce a HD rozlišení (1280 x 720). Telefon pohání dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400, 1 GB RAM a funguje v něm Android 4.1 Jelly Bean. First má pětimegapixelový fotoaparát a podporuje sítě LTE. Samozřejmostí je kromě prostředí Home i předinstalovaná sada dalších facebookových aplikací, včetně populárního programu pro sdílení snímků Instagram.

HTC First bude k dispozici ve čtyřech barvách: červené, tyrkysové, bílé a černé. V Evropě nabídnou First nejprve operátoři Orange a Everything Everywhere, datum však známo není.

Facebook prostředí pro každého

HTC First sice uživatelům přinese asi nejlepší integraci prostředí Home, ovšem zkrátka nepřijdou ani majitelé řady dalších telefonů. Prostředí půjde na podporované telefony nainstalovat zdarma z Google Play Storu.

Přinese jim to dokonalou integraci Facebooku a jeho služeb a funkcí do telefonu. Nutnost přihlásit se ke svému facebookovému účtu je tu pochopitelná, bez něj by prostředí nemělo smysl. Po přihlášení však už nemusí uživatel téměř nic nastavovat a přátele ze sociální sítě i veškeré dění okolo nich bude mít doslova na dosah ruky.

Základem, jakousi domovskou obrazovkou, je takzvaný Cover feed. Zde se zobrazují posty jednotlivých přátel a stránek, které uživatel sleduje. Prostředí je velmi foto-centrické, takže třeba čistě textové posty přátel se zobrazí s jejich fotkou na pozadí. Co fotka, to celá obrazovka, mezi jednotlivými příspěvky lze listovat do stran, nebo to nechat automaticky na prostředí. Statusy a fotografie tu lze dvojitým poklepáním rovnou "lajkovat". Pokaždé, když uživatel svůj telefon probudí, najde na této obrazovce nový obsah.

Na úvodní obrazovce se také zobrazují upozornění na zameškané události a upozornění aplikací. Dvojitým poklepáním jde upozornění otevřít, podržením prstu a tahem do strany se uživatel všech upozornění zbaví.

Další specialitou je funkce Chat Heads, která usnadňuje komunikaci s přáteli prostřednictvím Facebook Chatu. Pokud někdo uživateli napíše, jeho ikona v kruhu vyskočí na kraji obrazovky v jakékoli aplikaci i s patřičnou "bublinou" s textem. Klepnutím na ikonu lze vejít do konverzace, opětovným klepnutím se uživatel vrátí zpět tam, kde byl.

K běžnému seznamu aplikací se uživatel dostane tahem vzhůru z ikony ve spodní části obrazovky. Tady se mezi aplikacemi listuje klasicky do stran. Jako první jsou tu ovšem oblíbené aplikace a teprve potom seznam programů. O Widgetech zatím nepadlo slovo. Facebook však počítá s tím, že se možnosti uživatelského prostředí budou časem rozšiřovat.

Plány do budoucna

Na tiskové konferenci se Mark Zuckerberg netajil tím, že současná snaha je pouze začátkem expanze Facebooku na poli mobilních telefonů. Konkrétnější však o mnoho nebyl, řadu věcí ovšem naznačil. Tvrdil například, že úspěšného telefonu (s výjimkou Samsungu nebo Applu) se může prodat zhruba 10 - 20 milionů kusů, ovšem Facebook má miliardu uživatelů. I proto se firma rozhodla připravit celé prostředí a nikoliv pouze jeden telefon.

Začíná na Androidu, protože je to platforma nejotevřenější, a stvořit Home zde tak bylo nejjednodušší. Svou roli pochopitelně hraje i popularita Androidu. Facebook se bude snažit své prostředí rozšířit na co největší množství androidích smartphonů a vzhledem k tomu, že se s Facebookem rozhodly spolupracovat kromě HTC a AT&T také firmy jako Samsung, Everything Everywhere, Qualcomm, Sony, Huawei, Alcatel, Lenovo, ZTE, Orange a nejspíš se dočkáme i dalších dedikovaných přístrojů i u jiných operátorů.

V sekci otázek a odpovědí Zuckerberg také naznačil, že firma by se svým prostředím ráda expandovala i na další mobilní platformy. Ovšem tady to tak jednoduché nebude, iOS, Windows Phone nebo BlackBerry 10 jsou podstatně uzavřenější a tuto úroveň integrace neumožňují. Zdá se, že nejsnazší bude cesta Facebook Home na platformu Windows. Dovedeme si představit, že Facebook například připraví svůj vlastní hub, byť to samozřejmě do podoby na Androidu má docela daleko.