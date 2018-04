Facebook chce volání z mobilů zdarma, jedná s českými vývojáři

Všem uživatelům Facebooku, kterých je v současné době už 750 milionů, začala sociální síť nabízet možnost bezplatných videohovorů v minulém týdnu, prozatím jen z počítače na počítač. Brzy by však podle lidí z oboru mobilních aplikací měla stejnou službu nabídnout i pro chytré mobilní telefony.

Facebook se pro poskytování bezplatných videohovorů spojil s lídrem trhu bezplatného internetového volání, firmou Skype, již brzy ovládne Microsoft. Skype má v současnosti přes 150 milionů uživatelů. Spojenectví s Facebookem by mu tak mělo výrazně pomoci, neboť z těchto dvou firem se spojením stává největší telekomunikační operátor světa.

Facebook hledá nejvhodnějšího dodavatele softwaru pro mobilní telefony i mezi českými vývojovými pracovníky. Dle informací MF DNES zatím nepadlo rozhodnutí.

Co bude firma, kterou ovládá Mark Zuckerberg, od budoucího dodavatele softwaru vyžadovat? Především to, aby začlenil populární program pro bezplatné volání Skype do již existující mobilní facebookové aplikace. A to jak pro telefony značek Apple a Nokia, tak pro přístroje vybavené systémem Android od firmy Google. Je však pravděpodobné, že pro každou mobilní platformu bude vyvíjet program někdo jiný.

Software přizpůsobený provozu v mobilních telefonech se stává pro poskytovatele služeb po celém světě prioritou. V současnosti totiž kvůli rostoucímu výkonu chytrých telefonů a jejich prudkému růstu popularity stále více lidí přesouvá řadu činností z počítačů na mobily. A Facebook je toho jasným důkazem.

Češi Facebooku propadli

Ze studie společnosti Intel zabývající se sociálními sítěmi v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky vyplývá, že například v Česku si vzkazy na Facebooku kontroluje 31 procent uživatelů na svých mobilních zařízeních už v posteli a dalších 37 procent během snídaně či ranní kávy. V ostatních zkoumaných zemích činil průměr "postelových facebookářů" 23 procent. Výrazně vyšší zastoupení lidí komunikujících ještě před vstáváním z postele dokresluje celkový výsledek studie. Podle něj jsou Češi naprosto nejnáruživější uživatelé sociálních sítí v celé oblasti.

"Čtyři z pěti dotazovaných uživatelů sociálních sítí kontrolují svůj profil minimálně jednou denně, z toho 5 procent častěji než jednou za hodinu, 35 procent třikrát až čtyřikrát denně a 41 procent jednou denně. V intenzitě přístupu na sociální sítě jsme v Evropě šampioni," uvedl mluvčí českého zastoupení Intelu Pavel Svoboda.

Rozvoj bezplatného volání přes Facebook by mohl zbrzdit jen fakt, že je relativně náročné na přenos dat a řada uživatelů má ve svých tarifech od operátorů nastavený datový limit. Pro volání po internetu a videohovory je vhodné mít neomezený tarif.