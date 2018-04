Facebook pro Android požaduje nebezpečná oprávnění. Víme proč

Uživatelé Androidu si pravděpodobně již všimli, že pokud aplikace v Play Storu spadá do kategorie "Ruční aktualizace", žádá po uživateli rozšíření stávajících pravomocí, co může v operačním systému dělat. Aplikace v této kategorii nelze aktualizovat automaticky společně s dalšími běžnými updaty a uživatel musí ručně odsouhlasit nová oprávnění.

Právě takové aktualizace se minulý týden dočkala oficiální Facebook aplikace, což by samo o sobě nebylo natolik zarážející. Pokud se však začtete do nových oprávnění, zjistíte, že Facebook nyní požaduje přímé volání na telefonní čísla i bez vašeho přičinění, získání informací o nainstalovaných aplikacích, čtení údajů o baterii a ovlivňování uživatelského rozhraní jiných aplikací. Jak je zřejmé, rozhodně to není sada oprávnění, které by aplikace pro komunikaci s přáteli měla běžné mít.

Současný seznam oprávnění Facebook aplikace

Za vším však stojí Facebook Home, který je náhradou domovské obrazovky, a ten podobná oprávnění pro svůj chod jistě potřebuje. Nabízí se tak otázka, proč nemá tato oprávnění přímo tato aplikace a musí je mít hlavní Facebook aplikace, tedy i za předpokladu, že Facebook Home neplánujete nikdy instalovat. Samotný Facebook Home totiž nevyžaduje žádná oprávnění, což je na platformě Android spíše rarita.

Nová oprávnění aplikace Facebook

Všechno tak trochu zavání tím, že by Facebook chtěl sbírat informace o instalovaných aplikacích a mít přístup ke statistikám od několika milionů uživatelů. Dodáváme, že možnost, že by Facebook volal bez vašeho volání na prémiová čísla, je spíše z říše sci-fi.

Tiskový mluvčí Facebooku však podobné spekulace vyvrátil a dodal, že pokud uživatel nebude mít nainstalovaný Facebook Home, tak se seznam jeho aplikací nebude hlavní Facebook aplikace vůbec zjišťovat. Jak podobné tvrzení ověřit? Reverzním inženýrstvím, zachytáváním (nešifrované) komunikace, nebo věřit faktu, že Facebook by si podobné faux pas nikdy nedovolil.