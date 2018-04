Analytik: Face ID dostanou všechny další iPhony. Vysoká kvalita zůstane

V minulých dnech se objevily spekulace, že Apple kvůli vleklým komplikacím při produkci některých prvků čelní True Depth kamery slevil ze svých požadavků, aby jim bylo schopno vyhovět vícero dodavatelů. To však Apple v prohlášení zaslaném serveru The Verge popřel (více v článku Apple měl ošidit skenování obličeje u iPhonu X. V reakci to popřel).

Scénář, že by Apple nechal vyrábět méně kvalitní modul kamery s optikou z plastových čoček, ve svých předpovědích odmítl i známý analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti KGI Securities.

Ve zprávě naopak uvádí, že nyní má Apple zajištěn dostatek všech potřebných komponent ke kompletaci True Depth modulu, a není tedy potřeba hledat jiná nebo méně kvalitní řešení.

Připomeňme, že systém je velmi složitý, při skenu obličeje pracuje s 30 tisíci bodů a z těch vytvoří podrobnou hloubkovou mapu tváře. To je dostatečnou zárukou, že rozpoznání uživatele v žádném případě nepůjde obejít fotografií, jako tomu bylo u snímače Samsungu Galaxy S8.

Zatímco u Touch ID je pravděpodobnost prolomení ochrany 1:50 000, v případě Face ID je šance, že by iPhone odemkl někdo jiný než jeho majitel ještě mnohem menší, a to 1: 1 000 000.

Kuo již na jaře předpověděl, že Apple v příštím roce tímto systémem vybaví všechno nové iPhony a se zavedeným Touch ID se nadobro rozloučí. V aktuální zprávě doplňuje, že díky již zažehnaným produkčním patáliím s potřebnými díly budou příští iPhony uvedeny na trh podle plánu.

Analytik odhaduje, že v následujícím roce přijdou dva nové iPhony, oba s OLED panelem a True Depth kamerou. Kromě nástupce iPhonu X zmiňuje i jeho zvětšenou verzi. Můžeme jen odhadovat, zda Apple zůstane u zavedeného přídomku Plus.

Model X používá ocelového rámu, který je kvůli prostupu signálu rozdělen na čtyři části. Rám příští generace má být opět z nerezové oceli, ale mohl by být tvořen větším počtem dílů. Tím by se zlepšila míra přenosu dat a podepsalo by se to samozřejmě i na celkovém designu.

iPhone X nikdy neměl mít snímač otisků prstů

Zpoždění iPhonu X se od počátku připisovalo nečekaným komplikacím při integraci snímače otisků prstů přímo do OLED panelu. Postupně se uvádělo, že Apple testuje několik verzí iPhonu X, a to jak se snímačem otisků v displeji, na zádech, tak i se skenerem tváře.

Teď se ukazuje, že šlo skutečně jen o spekulace, které se nezakládaly na pravdě. A tvrdí to přímo Apple, podle jehož vyjádření nikdy nebylo v plánu Touch ID u iPhonu X nasadit, jelikož si technici byli vědomi, jak velkým posunem by byla integrace snímání tváře, pokud by se podařila dotáhnout do konce.

Dan Riccio, viceprezident společnosti pro oblast vývoje hardwaru, uvedl, že nahrazení zavedeného Touch ID bylo na vývoji celého iPhonu X tou největší výzvou. Pokud totiž chtěli spolehlivý systém snímaní otisků prstů nahradit něčím novým, pak jedině takovým prvkem, který bude v konečném důsledku nejen spolehlivější, ale také zcela přirozený.

Zvěsti, že se Applu nedařilo implementovat snímač otisků pod displej, a proto musel přejít na Face ID, označil za nepravdivé. Když se totiž ukázalo, že se podaří sestavit spolehlivý snímač tváře, zaměřilo se oddělení vývoje výhradně tímto směrem, a nebyl tedy důvod vymýšlet nové umístění snímače otisků kupříkladu na záda telefonu, kam jej výrobci smartphonů s Androidem nezřídka dávají.