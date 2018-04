F1Stats - statistika pro fanoušky Formule 1

Katalogizace výsledků závodů Formule 1 a všeho, co s výsledky souvisí, to je stručná charakteristika programu F1Stats, momentálně zřejmě nejdokonalejšího úzce specializovaného databázového programu pro EPOC32. Program je zdarma a můžete si ho stáhnout v německé a anglické lokalizaci. Pro jeho instalaci budete potřebovat ještě několik systémových komponent pro EPOC32, odkazy najdete na stránce F1Stats. Určitě také nepohrdnete už hotovými databázemi s výsledky jednotlivých závodů F1, které se průběžně aktualizují a obsahují i výsledky tréninků.











Po instalaci programu musíte nejprve v preferencích nastavit cestu k souborům s výsledky, standardně jsou uloženy v adresáři "Documents/F1Stats", můžete si je ale umístit i na Compact Flash kartu. Další důležitou věcí je nastavit si filtr (je to klasické datum od/do, případně lze nastavit i omezení na daný závod či okruh), který bude F1Stats používat pro všechny statistické výpočty a zobrazení jednotlivých záznamů uložených v databázi. Poté se už konečně můžete vrhnout na porovnávání a statistiku všeho, co databáze obsahují. K dispozici máte několik různých zobrazení, od jízd, přes celkové výsledky, až po souhrnné zobrazení časů či dosažených bodů.











Podle potřeby můžete každý ze záznamů upravit, smazat nebo vytvořit záznamy nové, stávající podoba databází je ovšem natolik detailní a profesionální, že prakticky není důvod, proč záznamy přepisovat. Na obrázcích si můžete prohlédnout, že lze v F1Stats nechat spočítat prakticky všechny důležité statistiky týkající se jak jednotlivých pilotů F1, tak i týmů, okruhů apod.















F1Stats 2.0 je však zatím k dispozici pouze ve formě betaverze, takže pokud program občas spadne (není to příliš často), nic si z toho nedělejte. Autor F1Stats slibuje u příštích verzí další zajímavé funkce, jako je kompletní ovládání pomocí dotykového displeje, grafické statistiky, a také manuál, který zatím dost zoufale chybí, a některé věci je tak nutno odzkoušet tradiční metodou pokus/omyl. Jinak je ale F1Stats velmi užitečný program pro všechny fanoušky Formule 1 a doufejme, že se v databázích na některém z předních míst brzy objeví i Tomáš Enge!





F1Stats Program pro katalogizaci výsledků závodů Formule 1. Autor: Golder.de Verze: 2.0 beta Jazyk: anglicky, německy Podporované počítače: systém EPOC32 Nároky na hardware: 98 kB pro instalaci na Psionu Cena: freeware Hodnocení Palmare.cz + vynikající program specializovaný na katalogizaci výsledků F1, je zdarma - chybí manuál, občasná nestabilita programu Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: