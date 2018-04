ezMaintain - osm pomocníků pro práci s kontakty

Několik užitečných pomocníčků pro práci s kontakty na PalmOS jsme vám sice představili už před řadou měsíců, nyní je tu ale produkt, který se specializuje na váš adresář a obsahuje několik modulů a utilit pro jeho správu. Jmenuje se ezMaintain a vyvíjí jej firma, která se ve své branži nepochybně dobře vyzná - PDA Performance, tvůrce adresářového programu Contacts5.

Co tedy ezMaintain umí? Vyplatí se do něj investovat 10 USD? Aplikace umí na své základní obrazovce provádět řadu funkcí, které v běžných adresářových programech jinak nenajdete a které vám mohou nesmírně ulehčit život a ušetřit čas.

Hromadné změny a přesuny položek

V celkovém zobrazení svých kontaktů si můžete jednotlivé záznamy označit odškrtávacím symbolem (kliknutím stylusem) a s takto označenými kontakty můžete provádět hromadné operace - zejména:

přesunout je do jiné kategorie

je do jiné kategorie mazat

přepínat označení privátního záznamu

záznamu změnit typ telefonu zobrazeného v základním seznamu

telefonu zobrazeného v základním seznamu měnit určitou položku u všech označených záznamů (třeba hromadná změna firemního telefonu, či adresy apod.)

Samotné označování je možno provádět individuálně klikáním na položky, k dispozici jsou ale i povely k označení všech položek ve zvolené kategorii, inverze tohoto výběru a zrušení všech označení.

Další operace

Program umí odstranit duplicitní položky, přičemž mu můžete nařídit, která políčka má porovnávat (telefony, poznámka).

Aplikace má mocné funkce vyhledávání a nahrazování (Find & Replace) ve všech záznamech, či jen ve vybraných položkách. Při používání této funkce můžete volit prohledávaná políčka a nařídit rovněž přesun kontaktů do zvolené kategorie.

ezMaintain umí dále velmi různorodě třídit vaše záznamy. Pokud označíme křestní jméno F (First Name), příjmení L (Last Name) a firmu C (Company), jsou zde k dispozici tato třídění:

CL

CF

LF

LC

FC

Ještě jednou - vyplatí se?

Je třeba zvažovat. Aplikace je velmi prima, máte-li hodně kontaktů a víte-li, co od takovéhoto programu chcete a vyžadujete.

Jinak - pokud chcete hromadně měnit údaje v kontaktech, pomůže vám freewarový Address Book Rename Tool. Hromadnou změnu kategorií zase zvládne Mass Transit, který je rovněž zdarma a umí měnit kategorie i u diáře, poznámek i úkolů.

ezMaintain má výhodu v tom, že spojuje hodně utilit v jednom programu a umí toho skutečně docela dost...