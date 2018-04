ezBiorhytm - takový kondiciogram tady ještě nebyl

Co to jsou biorytmy/kondiciogramy?

Biorytmy (u nás se jim říká i kondiciogramy) jsou založeny na myšlence, že náš život probíhá v pravidelných cyklech (těm se říká biorytmy). Ty se dají zobrazit jako sinusoidy, které začínají okamžikem našeho narození v bodě 0. Fyzická sinusoida se opakuje pravidelně po 23 dnech, emocionální po 28 a intelektuální po 33 dnech.

Pokud je křivka v kladné části (to je tzv. PLUS fáze), je to velmi dobré, v záporné (MINUS fáze) méně dobré. Bod, ve kterém přechází křivka ze záporné hodnoty do kladné, nazýváme polokritickým. Bod, ve kterém přechází křivka z kladné hodnoty do záporné, nazýváme kritickým.

Co dělat v MINUS fázích?

Obecně platí pro všechny cykly, že v MINUS fázích bychom měli danou oblast utlumit, to se projevuje v jednotlivých cyklech třeba takto:

Fyzický cyklus - raději si odpočinout a sbírat síly

Emocionální cyklus - lhostejnost, otupělost

Intelektuální cyklus - provádět spíše rutinní věci a věci méně náročné na přemýšlení, omezit důležitá rozhodování

Pozor na kritické dny!

Opravdovou pohromou se ale může stát kritický den. Zde se ve fyzické oblasti může třeba zhoršit váš zdravotní stav (sníženou odolností k chorobám), pozor na zranění. Cítíte se určitě víc unaveni. Emocionální kritický den se projeví podrážděností, sklony k hádání a depresím, intelektuální kritický den znamená zbrklost, unáhlenost v rozhodování, neschopnost se soustředit.

V naší recenzi z května 2000 jsme představili tehdy dostupné programy z této kategorie, a to BioChart, BioRhytm a BiorhytmDA.

ezBiorhytm - účelnost skloubená s designem

EzBiorhytme zaujme kombinací velmi vyčerpávajícího zvládnutí problematiky a precizního, nápaditého a intuitivního designu (autor byl při vytváření aplikace zjevně v PLUS fázích :-)

Protože má produkt velmi kvalitně zpracovaný design, představíme si jej blíže pomocí obrázkového průvodce:

Základní obrazovky programu - vlevo grafické znázornění jednotlivých křivek (s filtrem na každou křivku) a vpravo znázornění biorytmů dle kategorií Měsíční biorytmy dle polohy křivky (+/-/kritické dny) s filtrováním,

měsíční a souhrnné zobrazení kritických dnů a dnů, kdy máte vše v plusu (Peakup days), či v mínusu (Peakdown days). Korelační biorytmy - můžete si ověřit shodu vašich křivek s partnerem či přítelem a nechat zobrazit míru shody či společné kritické dny apod. Pár vestavěných utilitek - statistiky pro vložená jména (vlevo) a datové výpočty (vpravo) Tvůrce si pohrál i s editací seznamu jmen i dat (komu se systém nelíbí, může ale normálně psát Graffiti)

V celém programu funguje kontextová nápověda, v emulátoru i v Clié se mi choval stabilně, mohu jej všem, kdo myšlence biorytmů důvěřují, jen doporučit.