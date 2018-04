Extrémně úsporné displeje od Japan Display zvládnou přehrát i video

Oproti běžným LCD displejům mobilních telefonů, tabletů či notebooků novinka z dílen Japan Display nemá osvětlení. To představuje hlavního konzumenta elektrické energie, které je u přenosných zařízení kvůli stagnujícím napájecím technologiím stále velký nedostatek.

Nové displeje místo toho efektivně využívají dopadajícího světla, které se od spodní reflexní vrstvy odráží zpět. Prochází při tom vrstvou z tekutých krystalů, čímž je vytvořen základní monochromatický obraz. Zároveň jsou použity barevné filtry, díky kterým vzniká barevný obraz.

Z důvodu absence aktivního osvětlení panelu platí, že zobrazovací schopnost displeje, tedy jeho čitelnost, je značně závislá na okolních světelných podmínkách. Inženýři z Japonska však přidali speciální vrstvu (tzv. Light control), která napomáhá maximálnímu využití dopadajícího světla.

Zajímavá je také technologie Memory in Pixels, tedy schopnost obvodů vrstvy tekutých krystalů uchovávat informace. Znamená to, že každý jednotlivý pixel od okamžiku vykreslení obrazu svoji informaci uloží v paměťové buňce a až do momentu jeho překreslení není třeba s touto informací jakkoli pracovat. Tím je dosaženo velmi úsporného zobrazení, při statickém obrazu je odběr panelu jen 3 mW.

Společnost aktuálně pracuje na dvou typech těchto displejů, první má větší odrazivost a menší pokrytí barevného gamutu NTSC, druhý má naopak nižší odrazivost, ale zvládá pokrýt větší procento barev. Právě vývoj druhého typu byl již zcela dokončen a podle slov výrobce nic nebrání zahájení jeho výroby.

Cílovou produktovou skupinou bezpochyby budou zejména čtečky elektronických knih, které by vlastností nového displeje dokázaly efektivně využít.

Parametry nových displejů od Japan Display (model s velkou odrazivostí / s vysokým barevným rozsahem) :